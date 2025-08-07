Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

Ключові тези:
- Тривають активні бої за Купʼянськ Вузловий та Лиман
- На цьому напрямку це ключовий вузол для росіян
- Але Покровськ та Костянтинівка пріоритетніші для окупантів
Наразі ведуться активні бойові дії за Купʼянськ Вузловий та Лиман. Все через те, що ці міста є ключовими логістичними хабами. Про це заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.
"Володіти Донецькою та Луганською областю, не володіючи Купʼянськом та Лиманом з точки зору логістики, яка була побудована ще з часів Радянського союзу, є не раціонально. Вам треба буде вибудовувати нову логістику. Для росіян на цьому напрямку це ключовий вузол. Який вони дуже хочуть захопити", - наголосив він.
За його словами, незважаючи на запеклі бої, ці міста для росіян є не настільки пріоритетними цілями, як Покровськ та Костянтинівка.
Експерт також додав, що метою ворога залишається повне захоплення Донецької та Луганської області.
"Навіть ті переговори, які зараз ведуться – це певне окозамилювання. Луганську область, на жаль, вони повністю окупували. В Донецькій області в них дуже важко все. І щоб перейти на наступний етап, а це Словʼянськ та Краматорськ їм потрібно окупувати Покровськ та Костянтинівку. Тому що це буде плацдарм для майбутнього наступу. І тому вони так активно зараз боряться за ці два міста", – підсумував Крамаров.
Наступ РФ на фронті
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що наразі окупанти намагаються оточити два напрямки: на північному сході – Лиманський напрямок, а на півдні – Покровський напрямок.
За його словами, війська РФ намагаються рухатися вздовж адміністративного кордону Донецької області, намагаючись обійти Слов'янськ і Краматорськ.
"Росіяни прекрасно розуміють, що ніколи ці міста не візьмуть, навіть якщо зітруть їх у нуль, зрівнявши із землею", - наголосив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Військове керівництво РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.
Військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов вважає, що до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни.
Водночас, новий командувач Десантно-штурмових військ, герой України Олег Апостол заявив, що у Сумській та Курській областях ситуація наразі частково стабілізована. Зокрема, населений пункт Андріївка ЗСУ вже звільнили, ще один буде деокуповано найближчим часом.
Про персону: Андрій Крамаров
Андрій Крамаров - офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт.
Згідно з його сторінкою в Facebook, раніше працював на посаді "головний спеціаліст" у Національному банку України та юрисконсультом в Ощадбанку.
Вивчав міжнародний бізнес в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
