Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

Метою ворога залишається повне захоплення Донецької та Луганської області.

Ключові тези:

Тривають активні бої за Купʼянськ Вузловий та Лиман

На цьому напрямку це ключовий вузол для росіян

Але Покровськ та Костянтинівка пріоритетніші для окупантів

Наразі ведуться активні бойові дії за Купʼянськ Вузловий та Лиман. Все через те, що ці міста є ключовими логістичними хабами. Про це заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.

"Володіти Донецькою та Луганською областю, не володіючи Купʼянськом та Лиманом з точки зору логістики, яка була побудована ще з часів Радянського союзу, є не раціонально. Вам треба буде вибудовувати нову логістику. Для росіян на цьому напрямку це ключовий вузол. Який вони дуже хочуть захопити", - наголосив він. відео дня

За його словами, незважаючи на запеклі бої, ці міста для росіян є не настільки пріоритетними цілями, як Покровськ та Костянтинівка.

Експерт також додав, що метою ворога залишається повне захоплення Донецької та Луганської області.

"Навіть ті переговори, які зараз ведуться – це певне окозамилювання. Луганську область, на жаль, вони повністю окупували. В Донецькій області в них дуже важко все. І щоб перейти на наступний етап, а це Словʼянськ та Краматорськ їм потрібно окупувати Покровськ та Костянтинівку. Тому що це буде плацдарм для майбутнього наступу. І тому вони так активно зараз боряться за ці два міста", – підсумував Крамаров.

Наступ РФ на фронті

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що наразі окупанти намагаються оточити два напрямки: на північному сході – Лиманський напрямок, а на півдні – Покровський напрямок.

За його словами, війська РФ намагаються рухатися вздовж адміністративного кордону Донецької області, намагаючись обійти Слов'янськ і Краматорськ.

"Росіяни прекрасно розуміють, що ніколи ці міста не візьмуть, навіть якщо зітруть їх у нуль, зрівнявши із землею", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Військове керівництво РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов вважає, що до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни.

Водночас, новий командувач Десантно-штурмових військ, герой України Олег Апостол заявив, що у Сумській та Курській областях ситуація наразі частково стабілізована. Зокрема, населений пункт Андріївка ЗСУ вже звільнили, ще один буде деокуповано найближчим часом.

