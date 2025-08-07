Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Коротко:
- Цієї ночі дрони атакували кілька регіонів РФ
- Вибухи лунали у Волгоградській області, Новоросійську та Краснодарському краї
- Відомо про пожежі на залізничних станціях та НПЗ
У ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували кілька регіонів країни-агресорки Росії. Місцеві жителі скаржились на вибухи та масштабні пожежі. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Вибухи у Волгоградській області
Відомо, що у ніч на 7 серпня в місті Суровикине Волгоградської області РФ було гучно. Під ударом, імовірно, була залізнична станція.
Перші повідомлення про атаку з'явилися приблизно 01:30 за київським часом. Там було чути звуки дронів та близько 10 потужних вибухів.
Зазначалось, що після нібито "падіння уламків" одного з дронів, у районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.
Пізніше губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що безпілотники летіли на дві залізничні станції.
У своєму звіті він стверджує, сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.
"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - написав він.
Вибухи в місті Суровикине – відео:
Вибухи в Новоросійську
У місті Новоросійськ близько 4-ї години ранку мешканці повідомили про серію потужних вибухів.
Очевидці говорять, що прокинулися від гучних звуків і чули кілька сильних вибухів. Також у місті спрацювала сирена повітряної тривоги.
Що цікаво, напередодні влада оголосила тривогу вздовж берегової лінії через загрозу атаки морських дронів і закликала мешканців залишатися вдома та триматися подалі від вікон.
Вибухи у Краснодарському краї
Жителі селища Афіпський у Краснодарському краї також повідомляли про вибухи та пожежу.
Відомо, що потужний вибух пролунав близько сьомої ранку, після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.
Росіяни також стверджують, що після атаки дронів у Краснодарському краї РФ горить Афіпський НПЗ.
Крім того, в місті Слов’янськ-на-Кубані зайнялася військова частина після атаки дронів. Цю ж інформацію навіть підтвердили в місцевій службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї – відео:
Чи варто чекати на удари дронів по Москві та Пітеру
Російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов заявив, що удари по Москві і Пітеру можливі, але ЗСУ не завдаватимуть їх західною зброєю.
На його думку, в України зростають свої можливості здійснювати подібні удари. Цьому сприяють розробки безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.
У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.
Крім того, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії також гриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.
Читайте також:
- Російські окупанти метушаться по місту: у Бердянську вночі лунали вибухи
- В Мелітополі прогримів вибух: ГУР повідомили про ліквідацію "кадирівців", деталі
- Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред