Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Атака дронів на Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Цієї ночі дрони атакували кілька регіонів РФ

Вибухи лунали у Волгоградській області, Новоросійську та Краснодарському краї

Відомо про пожежі на залізничних станціях та НПЗ

У ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували кілька регіонів країни-агресорки Росії. Місцеві жителі скаржились на вибухи та масштабні пожежі. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Вибухи у Волгоградській області

Відомо, що у ніч на 7 серпня в місті Суровикине Волгоградської області РФ було гучно. Під ударом, імовірно, була залізнична станція.

Перші повідомлення про атаку з'явилися приблизно 01:30 за київським часом. Там було чути звуки дронів та близько 10 потужних вибухів.

Зазначалось, що після нібито "падіння уламків" одного з дронів, у районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.

Пізніше губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що безпілотники летіли на дві залізничні станції.

У своєму звіті він стверджує, сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - написав він.

Вибухи в місті Суровикине – відео:

Вибухи в Новоросійську

У місті Новоросійськ близько 4-ї години ранку мешканці повідомили про серію потужних вибухів.

Очевидці говорять, що прокинулися від гучних звуків і чули кілька сильних вибухів. Також у місті спрацювала сирена повітряної тривоги.

Що цікаво, напередодні влада оголосила тривогу вздовж берегової лінії через загрозу атаки морських дронів і закликала мешканців залишатися вдома та триматися подалі від вікон.

Вибухи у Краснодарському краї

Жителі селища Афіпський у Краснодарському краї також повідомляли про вибухи та пожежу.

Відомо, що потужний вибух пролунав близько сьомої ранку, після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.

Росіяни також стверджують, що після атаки дронів у Краснодарському краї РФ горить Афіпський НПЗ.

Крім того, в місті Слов’янськ-на-Кубані зайнялася військова частина після атаки дронів. Цю ж інформацію навіть підтвердили в місцевій службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї – відео:

Чи варто чекати на удари дронів по Москві та Пітеру

Російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов заявив, що удари по Москві і Пітеру можливі, але ЗСУ не завдаватимуть їх західною зброєю.

На його думку, в України зростають свої можливості здійснювати подібні удари. Цьому сприяють розробки безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії також гриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

