Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Марія Николишин
7 серпня 2025, 08:34оновлено 7 серпня, 09:32
9745
Росіян закликали залишатися вдома та триматися подалі від вікон.
Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі
Атака дронів на Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Цієї ночі дрони атакували кілька регіонів РФ
  • Вибухи лунали у Волгоградській області, Новоросійську та Краснодарському краї
  • Відомо про пожежі на залізничних станціях та НПЗ

У ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували кілька регіонів країни-агресорки Росії. Місцеві жителі скаржились на вибухи та масштабні пожежі. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Вибухи у Волгоградській області

Відомо, що у ніч на 7 серпня в місті Суровикине Волгоградської області РФ було гучно. Під ударом, імовірно, була залізнична станція.

відео дня

Перші повідомлення про атаку з'явилися приблизно 01:30 за київським часом. Там було чути звуки дронів та близько 10 потужних вибухів.

Зазначалось, що після нібито "падіння уламків" одного з дронів, у районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.

Пізніше губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що безпілотники летіли на дві залізничні станції.

У своєму звіті він стверджує, сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - написав він.

Вибухи в місті Суровикине – відео:

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Вибухи в Новоросійську

У місті Новоросійськ близько 4-ї години ранку мешканці повідомили про серію потужних вибухів.

Очевидці говорять, що прокинулися від гучних звуків і чули кілька сильних вибухів. Також у місті спрацювала сирена повітряної тривоги.

Що цікаво, напередодні влада оголосила тривогу вздовж берегової лінії через загрозу атаки морських дронів і закликала мешканців залишатися вдома та триматися подалі від вікон.

Вибухи у Краснодарському краї

Жителі селища Афіпський у Краснодарському краї також повідомляли про вибухи та пожежу.

Відомо, що потужний вибух пролунав близько сьомої ранку, після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.

Росіяни також стверджують, що після атаки дронів у Краснодарському краї РФ горить Афіпський НПЗ.

Крім того, в місті Слов’янськ-на-Кубані зайнялася військова частина після атаки дронів. Цю ж інформацію навіть підтвердили в місцевій службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї – відео:

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі
Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Чи варто чекати на удари дронів по Москві та Пітеру

Російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов заявив, що удари по Москві і Пітеру можливі, але ЗСУ не завдаватимуть їх західною зброєю.

На його думку, в України зростають свої можливості здійснювати подібні удари. Цьому сприяють розробки безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії також гриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії пожежа атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

09:33Україна
Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

08:34Світ
Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

07:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Останні новини

09:33

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

09:23

У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 серпня (оновлюється)

08:34

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежіВідео

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомоПогляд

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

06:10

Що робить Трамп з Путіним через війну в УкраїніПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

04:52

Ляпас від США: економіст оцінив, які країни можуть відмовитись від нафти Росії

04:30

Україну атакував новий коронавірус-мутант: головні ознаки штаму Stratus

04:00

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

03:04

86-річний Френсіса Форда Копполу госпіталізовано - що сталося з режисером

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з доставщиком піци за 17 секунд

02:30

США обирають між тиском і угодою: чи запровадить Трамп санкції проти КитаюВідео

02:11

"Венздей" Дженна Ортега звернулася до українців - що сталосяВідео

01:39

"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

00:57

Його заповіт читав Зеленський: на фронті загинув молодий військовий Максим Нагорний

Реклама
00:16

Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережуВідео

06 серпня, середа
23:56

Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підліткаВідео

23:45

"Я розчарований": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком

22:57

Маловідомий знак може спустошити гаманець: що треба знати українським водіямВідео

22:47

"Троянський кінь" Путіна: як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України

22:40

Трамп готує особисту зустріч із Путіним: ЗМІ розкрили цілі цієї зустрічі

22:30

Притягнете до себе біду і проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 7 серпня

21:08

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

20:40

"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

20:22

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

20:21

Змінили ім’я та зробили святою: названо київську княгиню, яку вкрали росіяниВідео

20:20

"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

20:18

Що спільного між Лисенком і Шопеном: маловідомі факти про батька української музикиВідео

19:40

Температура повітря почне падати: де "вріже" +8 градусів

19:36

Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

19:32

Мита Трампа у 25%: Індія по гарячих слідах уклала нову угоду з Росією

19:13

Не "Артемсіллю" єдиною: де в Україні видобувають сіль і чи вистачає її

19:10

Чому Віткофф так Україну не любить?Погляд

19:04

Усе, що потрібно, є вдома: городниця поділилася дієвими лайфхаками проти слимаківВідео

Реклама
18:50

Красивий, але дуже небезпечний: в Україні живе павук, якого краще оминатиВідео

18:36

"Я не перебільшую": військовий упевнений, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну

18:25

Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву

17:56

"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

17:56

Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: кому наступному загрожує удар

17:44

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

17:40

Врятувати пересолену страву можливо: який продукт потрібно додатиВідео

17:25

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секретВідео

17:20

Трамп вдарив по Індії митами відразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:02

"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти