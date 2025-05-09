"Мир настане наступного дня": стало відомо, що змусить РФ припинити війну

Економічний фактор є вирішальним для тривалості війни, вважає Віталій Портников.

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Путін продовжуватиме війну, доки не закінчаться гроші / Колаж: Головред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Портников:

Кількість лідерів, які відвідують Москву 9 травня, не має значення.

Наявність економічних ресурсів визначає, чи зможе РФ продовжувати війну

Лідер Кремля Володимир Путін воюватиме доти, доки в Росії не закінчаться гроші. Як заявив Віталій Портніков у ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів" на каналі YouTube, це єдиний фактор, від якого безпосередньо залежать терміни ведення бойових дій в Україні.

Коментуючи зв'язок між тим, скільки глав різних країн приїде на 9 травня до Москви і наявністю або відсутністю у Путіна бажання закінчити війну, Портников підкреслив, що найголовніше - це економічний фактор.

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"Я думаю, не має ніякого значення кількість тих людей, які кудись їздять, як не мало великого значення для нас, яка була реально кількість людей на саміті світу в Швейцарії". приїде до Путіна тридцять президентів чи двадцять, але важливо, який рівень економічних можливостей РФ", - заявив експерт.

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За словами Портникова, відповісти на питання, наскільки це вигідно Росії можна, тільки виходячи з того, чи є у Путіна достатньо економічних можливостей для продовження війни.

"Не буде мати економічних можливостей, повірте мені, мир настане наступного дня. Буде Путін мати економічні можливості, тоді буде", - сказав публіцист.

Резюмуючи, Віталій Портников підкреслив, що саме гроші, військова техніка і люди — це все, що визначає думки Путіна.

Економічні проблеми в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, економічна ситуація в Росії погіршується, створюючи загрозу для продовольчої безпеки РФ. Так, до прикладу, у РФ почалася картопляна криза. Як результат, ціни зросли у 4 рази, а продукт став розкішшю.

Окрім цього, Росія черговий раз опинилася сам на сам зі своїми економічними труднощами через неочікуваний ніж в спину від Китаю. Попри офіційну риторику Москви про стратегічне партнерство, Пекін не має наміру ризикувати своїми активами чи репутацією, й обирає вихід із ринку за найменшої загрози.

Своєю чергою економічний експерт Тарас Загородній прокоментував похмурий прогноз для економіки Путіна. За його словами, глобальна рецесія вже почалася, тому Росія скоро зіткнеться зі складнощами - масштабно завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору.

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Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

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