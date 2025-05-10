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РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови: що вона хоче

Альона Вороніна
10 травня 2025, 09:05
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Пєсков сказав, за яких умов Росія погодиться на перемир’я тривалістю 30 днів.
Песков, ВСУ
РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін з відео

Коротко:

  • РФ готова до 30-денного перемир'я, але висуває свої умови
  • Перша вимога – окупанти хочуть, щоб зупинилися постачання західного озброєння до України
  • Друга вимога – припинення підготовки українських військових

У країні-агресорці Росії заявили, що вони підтримують ідею 30-денного перемир’я. Проте вони погодяться на це, лише якщо Україна виконає їхні вимоги. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ABC News.

"Росія вдячна США і Дональду Трампу за зусилля щодо врегулювання в Україні. Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я з необхідністю врахувати нюанси. Потрібно зрозуміти, що має на увазі Фрідріх Мерц, говорячи про можливість початку перемир’я вже цими вихідними", – сказав Пєсков.

відео дня

За його словами, перша вимога Росії – зупинка постачань західного озброєння до України, друга – припинення підготовки українських військових. За його словами, лише за умови виконання таких вимог РФ погодиться на 30-денне перемир'я.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що США і Євросоюз хочуть висунути країні-агресорці Росії ультиматум з вимогою погодиться на 30-денне припинення вогню, інакше проти РФ введуть нові санкції.

Пропозиція про 30-денне перемир’я – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини назвав дату, коли Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я. Фрідріх Мерц вважає, що є великі шанси на продовження "триденного перемир'я".

Також раніше повідомлялося, що США потужно тиснуть на РФ – в ОП розповіли, на якому етапі переговори про перемир'я. США підготували законопроект про санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир'я.

Зараз тривають консультації щодо припинення вогню в Україні на строк 30 днів. Росії загрожують потужні санкції у випадку відмови, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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