РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови: що вона хоче

Коротко:
- РФ готова до 30-денного перемир'я, але висуває свої умови
- Перша вимога – окупанти хочуть, щоб зупинилися постачання західного озброєння до України
- Друга вимога – припинення підготовки українських військових
У країні-агресорці Росії заявили, що вони підтримують ідею 30-денного перемир’я. Проте вони погодяться на це, лише якщо Україна виконає їхні вимоги. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ABC News.
"Росія вдячна США і Дональду Трампу за зусилля щодо врегулювання в Україні. Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я з необхідністю врахувати нюанси. Потрібно зрозуміти, що має на увазі Фрідріх Мерц, говорячи про можливість початку перемир’я вже цими вихідними", – сказав Пєсков.відео дня
За його словами, перша вимога Росії – зупинка постачань західного озброєння до України, друга – припинення підготовки українських військових. За його словами, лише за умови виконання таких вимог РФ погодиться на 30-денне перемир'я.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що США і Євросоюз хочуть висунути країні-агресорці Росії ультиматум з вимогою погодиться на 30-денне припинення вогню, інакше проти РФ введуть нові санкції.
Пропозиція про 30-денне перемир’я – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини назвав дату, коли Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я. Фрідріх Мерц вважає, що є великі шанси на продовження "триденного перемир'я".
Також раніше повідомлялося, що США потужно тиснуть на РФ – в ОП розповіли, на якому етапі переговори про перемир'я. США підготували законопроект про санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир'я.
Зараз тривають консультації щодо припинення вогню в Україні на строк 30 днів. Росії загрожують потужні санкції у випадку відмови, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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