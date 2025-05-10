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"Початок закінчення війни": у Трампа прокоментували припинення вогню на 30 днів

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 17:11
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Келлог зазначив, що Дональд Трамп неодноразово закликав до "негайного припинення вбивств".
'Початок закінчення війни': у Трампа прокоментували припинення вогню на 30 днів
30-денне перемир'я стане початком кінця війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/generalkellogg

Що сказав Келлог:

  • 30-денне припинення вогню може стати початком завершення війни
  • Припинення вогню має бути всеосяжним

Війна в Україні є найбільшою і найтривалішою війною з часів Другої світової війни. Припинення вогню на 30 днів стане стартом процесу її завершення. Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог у соцмережі Х.

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни", - написав він.

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Келлог також наголосив, що президент США Дональд Трамп неодноразово закликав до негайного припинення війни.

"Припиніть вбивства зараз же", - наполягав Трамп.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

30-денне припиненя вогню в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, щонайменше на 30 днів. За його словами, перемир’я має бути всеосяжним — на суші, в повітрі та на морі.

Макрон і Стармер пригрозили Росії новими санкціями, якщо вона відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною. Лідери Франції і Британії кажуть, що разом із США посилять допомогу Україні, а новий санкційний пакет уже підготовлено.

Крім цього, США, Європа та Україна підготували спільний документ із 22 пропозиціями щодо завершення війни, включно з 30-денним перемир’ям і відмовою США підтримувати вступ України до НАТО. Тепер ці пропозиції має передати Путіну спецпредставник Трампа.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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