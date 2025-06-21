Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

Андрій Ганчук
21 червня 2025, 15:51
562
Росія не турбується про те, що може "розчарувати" Трампа.
Путін, війська РФ
Путін не збирається йти на поступки, Росія має намір воювати - SkyNews / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне:

  • Путін посилив агресивну риторику проти України
  • Росія не збирається йти на поступки
  • Москва не боїться "розчарувати" Трампа

Глава Кремля Володимир Путін своїми заявами на економічному форумі в Санкт-Петербурзі показав, що країна-окупант Росія не збирається поступатися ані на полі бою, ані в рамках перемовин. Москва не турбується "розчарувати" президента США Дональда Трампа, який намагається просунути мирні ініціативи.

"Хоче все і вся"

У матеріалі Sky News йдеться про те, що останні заяви Путіна різко відрізняються від нещодавньої риторики Кремля. Це найагресивніші слова російського керівника за тривалий час.

відео дня

Путін сказав, що вважає росіян і українців "однією нацією". За його словами, у такому разі "вся Україна наша".

"Коротше кажучи, він говорив, що хоче все і вся", - пише автор статті Айвор Беннетт.

Кремль змінив тон

Нові цинічні заяви Путіна - несподіванка, адже після того, як Трамп почав просувати мирну угоду, Москва пом'якшила риторику. У Кремлі намагалися показати американцям, що росіяни, мовляв, зацікавлені у врегулюванні війни.

"Але тут такої мови не було. Зовсім навпаки. Російський президент навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні", - вважає автор матеріалу.

Путін послав сигнал

Журналіст також акцентував увагу на заяві Путіна про "катастрофічні" наслідки для України в разі, мовляв, застосування так званої брудної бомби. Путін повернувся до риторики, яку використовував під час президентства Байдена.

"Це виглядало як чітке послання Володимира Путіна про те, що, незважаючи на мирні перемовини, Росія не має наміру відступати ані на полі бою, ані за столом перемовин. Я думаю, це показує, що Москва не надто турбується про те, щоб засмутити Дональда Трампа", - вважає автор.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що "апетити" Путіна не обмежуються Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями України. Росія використовує концепцію створення "буферних зон", щоб прикрити свою агресію.

Путін вибухнув низкою ультиматумів на адресу України: зокрема, він "зажадав" нейтрального і без'ядерного статусу і визнання Києвом окупації чотирьох українських областей. Мовляв, якщо Україна не піде на такі "поступки", відновляться повномасштабні бойові дії.

Влітку військам РФ не вдалося досягти істотного просування на фронті, вважає керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії Антс Ківісельг. Завдяки роботі української армії, російський наступ забуксував і перетворився на локальні бої без стратегічного прориву.

Інші новини:

Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:05Україна
Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

17:00Світ
Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

15:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна прибирати в оселі 21 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Чому не можна прибирати в оселі 21 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

Реальна загроза: водіїв закликали прибрати 3 предмети з авто до початку спеки

Реальна загроза: водіїв закликали прибрати 3 предмети з авто до початку спеки

Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

Останні новини

17:05

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:00

Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

16:02

Літнє сонцестояння як трамплін до нових початків: на які ТОП-3 знаки чекає успіх

15:51

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

15:46

У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
15:41

Як стати справжньою леді: 10 уроків елегантності Одрі Хепберн, які працюютьВідео

15:26

Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

15:18

Від Сопливого до Лярви: ТОП-кумедних українських прізвищ, від яких очі на лоба

15:14

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секретВідео

Реклама
15:06

РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

14:49

Росіянам "насипали" на сході: підірвано колону з десятками штурмовиків РФВідео

14:30

Навіть найближчі не впізнають: 5 знаків, чиє життя скоро кардинально зміниться

14:27

Скільки дронів на добу може запускати РФ: в ГУР описали загрозу

14:13

Росія пішла на компроміс щодо ЗАЕС: що відомо про новий "жест доброї волі"

13:39

РФ вдарить "обов'язково": названо цілі масованих обстрілів України

13:21

"Не потрібно вигадувати": священник сказав, чи можна вагітній жінці ввечері замітатиВідео

13:20

Оформлення будинку згідно фен-шуй: які кольори, форми та матеріали принесуть удачу

13:11

Родом з Луганщини та служив в АТО: Зеленський призначив нового Генпрокурора

12:55

Польща готується до найгіршого: на столі уже є план евакуації у разі агресії РФ

12:46

РФ вдарила по Україні сотнями дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації "прильотів"

Реклама
12:19

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

12:18

Як правильно поставити ліжко в спальні: 5 трюків для маленької кімнатиВідео

12:03

Ненавиділа Україну: померла зірка "З легким паром" Валентина Тализіна

11:48

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

11:44

Де літера О: треба мати "зір орла", щоб знайти її за 11 секунд

11:35

Київ має визнати захоплені області російськими: Путін погрожує новою війною

11:15

Випалене поле: українська актриса розповіла, як втратила будинок

11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 червня: Левам - бути собою, Скорпіонам - просвітлення

10:47

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по КременчукуФото

10:44

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на липень 2025: Козерогам - очікування, Водоліям - зміни, Рибам - новинаВідео

10:00

День літнього сонцестояння 2025: як загадати бажання і що не можна робити

09:27

Путін не зупиниться на чотирьох захоплених регіонах: ISW назвали нові цілі РФ

09:23

"Їм варто стежити за своїми словами": Трамп розкидає погрози через війну в Україні

09:00

Гороскоп Таро на липень 2025: Терезам - крадіжка, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - новий шлях

09:00

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар

08:56

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

07:58

Був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим: що відомо

05:56

Чи відключатимуть зв'язок під час атаки "Шахедів": експерт запропонував компроміс

05:30

Авто використовуватиме менше палива, якщо прибрали лише одну деталь з даху

Реклама
04:35

СТО стане другим домом: названо три ненадійні позашляховики

04:35

Чому неправильно казати слово "підходящий": як його замінитиВідео

04:02

Чи справді назву "Україна" придумав Ленін: неочікувана для багатьох відповідь

03:36

Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

03:20

"Дуже ефективно": експерт назвав зброю, якою можна знищувати "Шахеди"

03:00

Онука Софії Ротару блиснула шикарною сукнею в Парижі

02:33

РФ обрала цілі для обстрілів: розкрито ймовірний план нових ударів по Україні

00:28

Чи відберуть права за "спасибі аварійкою": у МВС попередили водіїв

00:08

"Їх знайшли між сходами": уся правда про загибель одеської родини в Ізраїлі

20 червня, п'ятниця
23:05

"Мільйон солдатів. Два мільйона ніг": Сибіга поставив Путіна на місце

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти