Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

Росія не турбується про те, що може "розчарувати" Трампа.

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Путін не збирається йти на поступки, Росія має намір воювати - SkyNews / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

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Путін посилив агресивну риторику проти України

Росія не збирається йти на поступки

Москва не боїться "розчарувати" Трампа

Глава Кремля Володимир Путін своїми заявами на економічному форумі в Санкт-Петербурзі показав, що країна-окупант Росія не збирається поступатися ані на полі бою, ані в рамках перемовин. Москва не турбується "розчарувати" президента США Дональда Трампа, який намагається просунути мирні ініціативи.

"Хоче все і вся"

У матеріалі Sky News йдеться про те, що останні заяви Путіна різко відрізняються від нещодавньої риторики Кремля. Це найагресивніші слова російського керівника за тривалий час.

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Путін сказав, що вважає росіян і українців "однією нацією". За його словами, у такому разі "вся Україна наша".

"Коротше кажучи, він говорив, що хоче все і вся", - пише автор статті Айвор Беннетт.

Кремль змінив тон

Нові цинічні заяви Путіна - несподіванка, адже після того, як Трамп почав просувати мирну угоду, Москва пом'якшила риторику. У Кремлі намагалися показати американцям, що росіяни, мовляв, зацікавлені у врегулюванні війни.

"Але тут такої мови не було. Зовсім навпаки. Російський президент навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні", - вважає автор матеріалу.

Путін послав сигнал

Журналіст також акцентував увагу на заяві Путіна про "катастрофічні" наслідки для України в разі, мовляв, застосування так званої брудної бомби. Путін повернувся до риторики, яку використовував під час президентства Байдена.

"Це виглядало як чітке послання Володимира Путіна про те, що, незважаючи на мирні перемовини, Росія не має наміру відступати ані на полі бою, ані за столом перемовин. Я думаю, це показує, що Москва не надто турбується про те, щоб засмутити Дональда Трампа", - вважає автор.

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Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що "апетити" Путіна не обмежуються Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями України. Росія використовує концепцію створення "буферних зон", щоб прикрити свою агресію.

Путін вибухнув низкою ультиматумів на адресу України: зокрема, він "зажадав" нейтрального і без'ядерного статусу і визнання Києвом окупації чотирьох українських областей. Мовляв, якщо Україна не піде на такі "поступки", відновляться повномасштабні бойові дії.

Влітку військам РФ не вдалося досягти істотного просування на фронті, вважає керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії Антс Ківісельг. Завдяки роботі української армії, російський наступ забуксував і перетворився на локальні бої без стратегічного прориву.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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