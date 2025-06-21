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У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

Олексій Тесля
21 червня 2025, 15:46
458
Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем ППО Patriot.
У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву
Володимир Зеленський розповів про роботу систем Patriot / Колкаж: Главред, фото: ОП, US Army

Головне:

  • Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем Patriot
  • Приблизно третину Shahed збивають мобільні вогневі групи

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем ППО Patriot унаслідок масованих російських ударів.

"Перше, що стосується Patriot - хочу спростувати інформацію - внаслідок цих масованих ударів жодна з систем Patriot не була знищена або пошкоджена. Те, що було вкинуто десь у медіа - це не відповідає дійсності", - сказав Зеленський журналістам 20 червня.

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Він також уточнив, що приблизно третину Shahed збивають мобільні вогневі групи. Ми стали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві дуже успішно.

Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недальнобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни, додав Зеленський.

У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву
/ Главред

Раніше ЗМІ повідомили про розробку Україною власної системи ППО. Партнерів для виробництва нової ЗРК Україна може шукати в країнах Європи.

Раніше повідомлялося про те, що відсутність допомоги США істотно послабила ППО України.

Нагадаємо, Главред писав, що Україні необхідно більше систем ППО. Аналітик попередив про нову загрозу обстрілів.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
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