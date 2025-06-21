У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем ППО Patriot.

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Володимир Зеленський розповів про роботу систем Patriot / Колкаж: Главред, фото: ОП, US Army

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Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем Patriot

Приблизно третину Shahed збивають мобільні вогневі групи

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито знищення або пошкодження систем ППО Patriot унаслідок масованих російських ударів.

"Перше, що стосується Patriot - хочу спростувати інформацію - внаслідок цих масованих ударів жодна з систем Patriot не була знищена або пошкоджена. Те, що було вкинуто десь у медіа - це не відповідає дійсності", - сказав Зеленський журналістам 20 червня.

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Він також уточнив, що приблизно третину Shahed збивають мобільні вогневі групи. Ми стали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві дуже успішно.

Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недальнобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни, додав Зеленський.

/ Главред

Раніше ЗМІ повідомили про розробку Україною власної системи ППО. Партнерів для виробництва нової ЗРК Україна може шукати в країнах Європи.

Раніше повідомлялося про те, що відсутність допомоги США істотно послабила ППО України.

Нагадаємо, Главред писав, що Україні необхідно більше систем ППО. Аналітик попередив про нову загрозу обстрілів.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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