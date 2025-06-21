Київ має визнати захоплені області російськими: Путін погрожує новою війною

Диктатор РФ зажадав від Києва офіційної відмови від членства у військових союзах і нейтрального статусу.

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Володимир Путін пригрозив новою війною / Колаж: Главред, фото 56 ОМБр, скріншот

Що відомо:

Путін знову озвучив ультимативні умови

Кремль погрожує відновленням повномасштабних бойових дій

Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив ультимативні умови, на яких Москва готова обговорювати завершення війни проти України.

В інтерв'ю Sky News Arabia він зажадав від Києва офіційної відмови від членства у військових союзах, нейтрального статусу і відмови від прагнення до володіння ядерною зброєю.

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За його словами, ці умови нібито необхідні для "довготривалої стабільності" в регіоні.

Путін також наполягає, щоб Україна визнала результати так званих "референдумів", проведених Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Кремлівський диктатор також заявив, що невизнання цих рішень може призвести до відновлення повномасштабних бойових дій.

Крім того, він повторив свої пропагандистські тези, стверджуючи, що більшість українців нібито хочуть дружби з Росією. Він підкреслив, що за будь-якого мирного врегулювання, на його думку, необхідно гарантувати статус російської мови і права проросійського населення.

Водночас Путін заявив, що Москва готова до подальших переговорів щодо України, зокрема "ми не відмовляємося від участі європейських країн".

Він не виключив можливості зустрічі із Володимиром Зеленським на переговорах, але назвав обов'язковою умовою досягнення попередніх угод: "Така зустріч можлива. Але тільки після угод між сторонами".

Водночас він заявив, що Зеленський "став токсичною фігурою". "Проблема в тому, що він уникає цих переговорів... тому що вони рано чи пізно призведуть до необхідності скасування воєнного стану", - додав неадекватний російський диктатор.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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