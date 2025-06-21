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Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

Даяна Швець
21 червня 2025, 10:44
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Росія компенсує відсутність успіху на фронті терористичними атаками на цивільні об'єкти.
Путин, ВСУ
РФ через провали переходить до терору цивільного населення / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Про що каже розвідка Естонії:

  • Російський літній наступ на сході України зайшов у глухий кут
  • Основні зусилля ворога зосереджені на Покровському районі
  • Сили оборони здатні ефективно тримати оборону

Російська армія не демонструє істотного просування на східному фронті України та дедалі частіше вдається до атак на мирні об’єкти. Про це заявив полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, інформує ERR.

За словами Ківісельга, масштабний літній наступ Росії, що триває вже два місяці, фактично забуксував через сильну українську оборону та трансформувався в локальні бої без стратегічного прориву.

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"Російський літній наступ, який триває вже два місяці, здебільшого на сході України, по суті, загруз у запеклій обороні українців і переріс у бойову операцію тактичного рівня, в якій росіяни намагаються продовжувати наступ, попри великі втрати", - зазначив він.

За оцінками естонської розвідки, інтенсивність атак з боку Росії на цьому тижні не зросла: у середньому окупанти здійснюють 150–160 спроб штурму щодня.

"Судячи з обстрілів, як і раніше, можна сказати, що основні зусилля Росії зосереджені на Покровському районі Донецької області, де, як і раніше, відбувається половина бойових зіткнень", – пояснив полковник.

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Щодо ситуації на півночі, зокрема в Сумській області, Ківісельг зазначив, що російський наступ там практично припинився завдяки активній обороні ЗСУ, хоча початково РФ досягла часткового успіху.

У стратегічному плані Росія не відмовляється від своїх цілей, проте, за словами Ківісельга, ЗСУ ефективно стримують натиск і не дозволяють противнику здійснити масштабний прорив.

"Що стосується подальших дій, то оцінка залишається такою: хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не спроможна здійснити оперативний прорив на жодному з фронтів, а українські Сили оборони здатні контролювати тиск", - підсумував він.

Крім того, представник естонської розвідки звернув увагу на зростання кількості авіаударів по мирному населенню. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз така тактика стала системною.

"Це, як і раніше, свідчить про волю РФ, яка, якщо не вдається домогтися очікуваного успіху на фронті, переходить до прямої терористичної тактики, нападу на цивільні об'єкти з метою чинення психологічного тиску на населення", - підкреслив він.

Новини України - що відбувається на фронті

Як писав раніше Главред з посиланням на ISW, Путін не зупиниться на чотирьох захоплених регіонах. Кремль демонструє, що його апетити не обмежуються вже захопленими Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

Окрім цього, солдати Путіна рвуться на важливий напрямок. Росіяни готуються до активізації наступів на півдні та намагаються підійти до Антонівських мостів.

Експерт Олег Жданов також попередив про небезпечний план ворога. Він пояснив, чому росіяни захоплюють території лише після їхнього знищення.

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Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

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