РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

Росія зосередила в Україні 695 тисяч окупантів, сказав Володимир Зеленський.

https://glavred.net/war/rf-pytaetsya-nastupat-na-dvuh-napravleniyah-zelenskiy-raskryl-plany-vraga-10675175.html Посилання скопійоване

Війська РФ намагаються просунутися на Харківському та Сумському напрямках, але безуспішно - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4-ОТБр

Коротко:

Ворог зібрав на Сумському напрямку близько 52 тисяч військових

РФ намагається показати "успіхи", щоб відстрочити тиск з боку США

23% усіх ударів на фронті припадають на Сумську область

Країна-окупант Росія зосередила на фронті 695 тисяч військових. Противник намагається показати "успіхи" на Сумському та Харківському напрямках, щоб відтермінувати посилення тиску з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє УНІАН, на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 червня, він розповів про те, що росіяни також стягнули військовий контингент на Курський і Бєлгородський напрямки - навпроти Харкова і Сум.

відео дня

"Тобто є ще відповідна кількість людей із Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому - УНІАН). Це, до речі, велика проблема для "русских". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - пояснив президент.

За його словами, 23% усіх ударів по фронту припадають на Сумський напрямок. Військовим там непросто. Ворог у великій кількості застосовує бомби та північнокорівські ракети.

"За цей тиждень 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх", - каже глава держави.

Також Володимир Зеленський наголосив, що росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області, і заходити туди малими ДРГ. Але поки що противник не має успіхів.

Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться до кінця президентського терміну Трампа. Також він заявив про готовність до перемовин із російською стороною, зокрема і з Путіним.

Окупанти готуються активізувати бойові дії на півдні, сказав представник Сил оборони Владислав Волошин. Ворог намагається перекинути сили на один з островів на Дніпрі.

Прогрес у перемовинах може бути досягнутий лише шляхом зустрічі Зеленського і Путіна, вважає перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Москва "наполягає" на виконанні своїх "хотілок" для того, щоб зустріч відбулася.

Інші новини:

/Що відомо про УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред