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РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

Андрій Ганчук
21 червня 2025, 15:06
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Росія зосередила в Україні 695 тисяч окупантів, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, ЗСУ
Війська РФ намагаються просунутися на Харківському та Сумському напрямках, але безуспішно - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4-ОТБр

Коротко:

  • Ворог зібрав на Сумському напрямку близько 52 тисяч військових
  • РФ намагається показати "успіхи", щоб відстрочити тиск з боку США
  • 23% усіх ударів на фронті припадають на Сумську область

Країна-окупант Росія зосередила на фронті 695 тисяч військових. Противник намагається показати "успіхи" на Сумському та Харківському напрямках, щоб відтермінувати посилення тиску з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє УНІАН, на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 червня, він розповів про те, що росіяни також стягнули військовий контингент на Курський і Бєлгородський напрямки - навпроти Харкова і Сум.

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"Тобто є ще відповідна кількість людей із Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому - УНІАН). Це, до речі, велика проблема для "русских". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - пояснив президент.

За його словами, 23% усіх ударів по фронту припадають на Сумський напрямок. Військовим там непросто. Ворог у великій кількості застосовує бомби та північнокорівські ракети.

"За цей тиждень 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх", - каже глава держави.

Також Володимир Зеленський наголосив, що росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області, і заходити туди малими ДРГ. Але поки що противник не має успіхів.

РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога
Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, раніше Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться до кінця президентського терміну Трампа. Також він заявив про готовність до перемовин із російською стороною, зокрема і з Путіним.

Окупанти готуються активізувати бойові дії на півдні, сказав представник Сил оборони Владислав Волошин. Ворог намагається перекинути сили на один з островів на Дніпрі.

Прогрес у перемовинах може бути досягнутий лише шляхом зустрічі Зеленського і Путіна, вважає перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Москва "наполягає" на виконанні своїх "хотілок" для того, щоб зустріч відбулася.

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/Що відомо про УНІАН

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