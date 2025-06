Путін не зупиниться на чотирьох захоплених регіонах: ISW назвали нові цілі РФ

Головні висновки ISW:

Володимир Путін продовжує просувати ідею створення так званих "буферних зон". За даними американського Інституту вивчення війни, такі заяви звучать, як інструмент для реалізації нових територіальних претензій проти України.

Під час свого виступу на Петербурзькому економічному форумі, Путін заявив, що російські сили вже діють за межами чотирьох регіонів, які РФ незаконно приєднала до свого складу. Він згадав приказку: "де російський солдат ступив - там і Росія", натякаючи на прагнення розширити сферу впливу.

Попри заяви, що Росія наразі не має на меті захоплення Сум, Путін зазначив, що теоретично такий варіант не виключається.

Аналітики ISW також звертають увагу на те, що російські посадовці закликали створити "буферну зону" в межах Дніпропетровщини - нібито для захисту окупованої частини Донеччини, а також пояснили наступ у північній частині Харківщини необхідністю "захистити Бєлгород" від ударів ЗСУ.

В ISW наголошують: Росія використовує концепцію буферної зони як прикриття для подальшої агресії.

Як писав раніше Главред, очільник РФ раніше заявив, що російські війська ведуть роботу зі створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Згодом у РНБО назвали мету заяви Путіна про "буферну зону".

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга теж жорстко прокоментував заяву Путіна про "буферну зону". Він звернув увагу, що така заява Кремля прозвучала саме тоді, коли міжнародна спільнота активно працює над встановленням перемир’я.

Водночас політолог Андрій Золотарьов оцінив, чи реально створити буферну зону в РФ. За його словами, для України, зрозуміло, було б краще, якби ця зона була створена на території країни-агресорки Росії, але є важливий нюанс.

Більше важливих новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.