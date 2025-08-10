Рус
Путін спробує захопити друге місто України, якщо ЗСУ підуть із Донбасу - ISW

Андрій Ганчук
10 серпня 2025, 08:42оновлено 10 серпня, 09:26
"Пояс фортець" на півночі Донецької області наразі є захисним щитом як для Харкова, так і для Дніпра.
Якщо Україна віддасть Росії Донеччину, буде загроза наступу на Харків або Дніпро - аналітики / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне:

  • Північ Донбасу за роки війни стала "поясом фортець"
  • Вихід із Донеччини - загроза для Харкова і Дніпра

Якщо країна-окупант Росія дійсно отримає контроль над усією територією Донецької області, Україна втратить свою ключову оборонну лінію на сході країни, що відкриє росіянам можливість для наступу на Харків і Дніпро. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Пояс фортець" на Донбасі

У зведенні ISW йдеться про те, що Україна ще з 2014 року будувала на півночі Донбасу оборонну лінію, і тепер деякі міста і населені пункти стали справжньою фортецею.

"Пояс фортець складається з чотирьох великих міст і декількох містечок і селищ, що простягаються з півночі на південь уздовж автомагістралі H-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Лінія має довжину 50 кілометрів", - зазначили аналітики.

Ба більше, вони акцентували увагу на тому, що росіянам не вдалося захопити "пояс фортець" навіть у перші місяці повномасштабного нападу. Тільки зараз ворожі сили підійшли до цієї оборонної лінії з півдня. Причому спроби розтягнути "пояс фортець" можуть розтягнутися на декілька місяців.

"Російські війська не змогли провести широке охоплення українського поясу фортець 2022 року, і така операція за три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною зі значними втратами особового складу та матеріальних засобів", - додали експерти.

"Відправна точка" для наступу на Харків і Дніпро

В Інституті також зазначають, що вимога Путіна "віддати" підконтрольну Києву частину Донецької області, яка є критично важливою оборонною позицією, виглядає як "пропозиція самознищення".

У кращому разі Україні необхідно буде витратити величезні кошти для побудови нової оборонної лінії, причому вже на прилеглих до Донеччини територіях Харківської та Дніпропетровської областей. На відкритій місцевості, яка набагато гірше підходить для ведення оборонних дій.

Крім того, сумнівно, що РФ дозволить Україні побудувати таку оборонну лінію. А вихід окупантів на північ Донецької області дасть ворожим силам відправну точку для наступу в напрямку Харкова і Дніпра. І тоді, на думку аналітиків, у росіян не буде великих водних перешкод і щільної міської забудови на шляху до цих міст.

"Російські війська майже напевно порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню або мирну угоду і відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не передбачатиме надійні механізми моніторингу та гарантії безпеки для України", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Що каже експерт

Україна на Донеччині контролює такі великі агломерації, як Краматорськ і Покровськ, які окупанти поки що не можуть узяти військовим шляхом, зазначив військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов.

Він звернув увагу, що ворожі сили не мають значних "успіхів" у Харківській та Херсонській областях.

"Крім того, на Донеччині ми контролюємо такі великі агломерації, як Краматорськ і Покровськ. Воєнним шляхом Росія взяти їх не зможе. Згадаймо приклад Бахмута - 9 місяців боїв і понад 100 тисяч втрат. Часів Яр із населенням усього 10 тисяч - і вже півтора року штурмують, але безуспішно (незважаючи на численні заяви про тактичні успіхи). А з урахуванням того, що Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка - це великі промислові міста, то їх захоплення в найближчій перспективі неможливе. І росіяни це чудово розуміють. Саме тому вони здійснюють тиск на українське керівництво - як військовий (до 200 бойових зіткнень щодоби), так і дипломатичний та інформаційний. На жаль, навіть у деяких українських медіа з'являються "вкидання" щодо можливих штурмів на Херсонщині, проривів на Харківщині, чи захоплення Вовчанська. Але на практиці жодного стратегічного успіху у ворога немає. Фронт не посипався", - додав Снєгирьов.

Новий ультиматум Путіна на адресу України - новини:

Як повідомляв Главред, днями журналісти Bloomberg написали, що глава РФ Володимир Путін, мовляв, вимагає повного виведення українських військ з Донецької області, а натомість він заморозить воєнні дії в Херсонській і Запорізькій областях. За даними ЗМІ, це обговорюватимуть на особистій зустрічі Трампа і Путіна, яка відбудеться 15 серпня.

Україна і Росія "мають обмінятися територіями", вважає президент США Дональд Трамп. За його словами, Зеленському, мовляв, "слід щось підписати" для завершення війни.

Україна не даруватиме свої землі окупанту, наголосив президент Володимир Зеленський. Україна готова працювати зі Сполученими Штатами та Європою для досягнення реального і тривалого миру.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

новини Дніпра новини Харкова переговори щодо Донбасу війна Росії та України Інститут вивчення війни
