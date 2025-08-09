На Сумщині без успіху: розвідка оцінила, скільки територій окупувала РФ у липні

Окупанти мають тактичні успіхи на Донеччині, але на Сумщині ситуація в них критична.

Скільки територій захопили росіяни за місяць / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 61 ОМБр

Що повідомили розвідники:

Росіяни не підвищили темпи просування українськими територіями у липні

На Донеччині окупанти продовжують тактичне просування

У Сумській області наступ окупантів зупинився

У липні окупаційні війська країни-агресорки Росії захопили близько 500-550 квадратних кілометрів української території. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Такі ж кількість територій зайняли окупанти і в червні. Ворог продовжив тактичне просування Донецькою областю, переважно на північний схід та південний захід від міста Покровськ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Станом на початок серпня окупанти все ще намагаються оточити місто та тиснути на логістичні маршрути українських військ. Станом на зараз, як стверджують британські розвідники, окупована майже уся територія Донецької області на південь від Покровська.

Водночас на Сумському напрямку в противника немає жодних успіхів протягом останніх двох тижнів. Британці припускають, що плани Росії щодо створення там буферної зони зірвали українські контратаки та постійні втрати в армії РФ.

Наприклад, підрозділи 51-го повітряно-десантного полку Росії в Сумській області відмовляються виконувати накази через "м'ясні штурми". Також на командирів окупанти часто подавали скарги через накази про піхотні атаки з великими втратами.

Втрати росіян у війні проти України - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну, схоже, байдуже на втрати у війні проти України. При цьому Москва втрачає по 5 тисяч військових щотижня.

Напередодні стало відомо, що станом на 12 червня поточного року втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією головнокомандувача Олександра Сирського, лише за липень українські військові ліквідували понад 33 тисячі російських солдатів.

Про джерело: Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

