"Путін нічого не сказав": політолог назвав головний ризик для України

Анна Ярославська
10 серпня 2025, 02:30
Володимир Путін фактично відмовився від переговорів.
Петро Олещук, Володимир Путін
Можливо, Путін тягне час, щоб домогтися припинення допомоги Україні

Ви дізнаєтеся:

  • Чого домагається Путін
  • Чи піддасться Трамп на хитрощі глави Кремля

Президент Росії Володимир Путін може затягувати переговори і вимагати припинення військової допомоги Україні. Якщо глава Білого дому Дональд Трамп піддасться на ці хитрощі, це і буде основним ризиком для України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

За його словами, глава Кремля фактично відмовився від переговорів.



"Путін, по суті, нічого не сказав. Це просто інтерпретація - що він готовий до переговорів. Він повторив: "Коли будуть умови". А коли - невідомо. Це фактично - відмова від переговорів", - сказав Олещук.

"Основний ризик у тому, що Путін, затягуючи час, вимагатиме від США припинення допомоги Україні. Він говоритиме: "Припиніть постачання зброї для швидкого миру". Також він сподівається уникнути нових санкцій. Тобто, якщо Трамп піддасться - тиск на Путіна буде меншим, а допомога Україні зменшиться", - пояснив політолог.

При цьому складно прогнозувати, чи готовий Трамп грати в цю гру, оскільки він - непередбачуваний політик.

"Є деякі сигнали, які дають обережний оптимізм. Наприклад, нібито він (Трамп, - ред.) виставив умову: зустріч із Путіним можлива лише в парі із зустріччю із Зеленським, і що вона має означати завершення війни. Поки що росіяни на це не погоджуються. Водночас Трамп теоретично може підтримати нові санкції, але також може вирішити, що головне - не зірвати зустріч із Путіним", - додав Олещук.

Експерт вважає, що запровадження чи не запровадження санкцій найближчими днями буде показовим.

"Якщо санкції будуть - Трамп покаже, що не піддається маніпуляціям. Якщо ж знову буде лише якась заява про "черговий термін" - це означатиме, що Путіну знову вдалося затягнути Трампа у свою гру", - резюмував він.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає найменш імовірним тристоронній формат зустрічі.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Розумний вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський провів переговори з низкою європейських лідерів, під час яких обговорив ситуацію навколо ймовірних переговорів щодо завершення війни. Він наголосив на налаштованості Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну.

Тим часом Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Кремль підтвердив домовленість про зустріч Путіна і Трампа. Орієнтовно переговори намічені на наступний тиждень, але терміни можуть змінитися.

Можливість тристоронньої зустрічі за участю Зеленського Москва не коментувала.

