ЗСУ вибили росіян з трьох сіл на важливому напрямку: у DeepState показали зміни

Сили оборони України за минулу добу мали успіх на Олександрівському напрямку.

https://glavred.net/front/vsu-vybili-rossiyan-iz-treh-sel-na-vazhnom-napravlenii-v-deepstate-pokazali-izmeneniya-10741793.html Посилання скопійоване

Сили Оборони відкинули окупантів в Дніпропетровській області/ Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/UALandForces

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Сили оборони відкинули росіян поблизу трьох сіл Дніпропетровської області

Росіяни просунулись на Костянтинівському напрямку

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Водночас окупаційні війська РФ просунулися на Донеччині. Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у середу, 18 лютого.

відео дня

Зазначається, що Сили оборони України за минулу добу мали успіх на Олександрівському напрямку. Українські захисники відкинули російські окупаційні війська поблизу сіл Тернове, Вишневе та Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області.

"Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового. Ворог просунувся поблизу Берестка", - повідомляють аналітики.

Просування ворога

Лкупраційна армія РФ просунулася біля селища Бересток Донецької області, що розташоване за 4,5 кілометра від міста Костянтинівка.

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

На думку військового експерта, російські війська наразі суттєво втратили темп наступальних дій на фронті. Бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, пояснює це тим, що українські підрозділи свідомо створюють умови, в яких подальші атаки противника стають малоефективними.

"Мета України — позбавити Росію можливості вести успішний наступ, що дозволить вести переговори з більш вигідних позицій", — зазначає Білецький.

Експерт також зауважує, що російські війська покладають надії на зимовий період для відновлення темпів атак.

"Зараз їхнє просування на більшості ділянок фронту — найповільніше з 2022 року. Проте вони сподіваються, що зима дозволить відновити "зелену" тактику інфільтрації", — підкреслює командир.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на Олександрівському напрямку тривають постійні бойові дії. Російські війська намагаються просуватися вперед і захопити стратегічні позиції, проте зазнають значних втрат, повідомив командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року — у річницю початку повномасштабного вторгнення — продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Нагадаємо, Україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого. Про це пише FRANCE 24 та AFP після аналізу даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред