Росія готує другий фронт проти України: несподіваний прогноз щодо нового удару

Росія розглядає Білорусь як другий фронт, який вона хотіла б відкрити проти України, переконаний Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба прокоментував загрозу з боку Білорусі

Головне:

Мінськ відіграватиме допоміжну роль у діях РФ проти України

Росія прагне відкрити з Білорусі другий фронт

За оцінкою колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби, Білорусь фактично продовжує відігравати допоміжну роль у діях Росії проти України.

Він нагадав, що ще у 2022 році її територія та повітряний простір використовувалися для наступу, хоча сама білоруська армія тоді безпосередньо в боях не брала участі, а представники влади неофіційно стверджували, що не здатні вплинути на ситуацію.

"Тобто, в принципі, висновок номер один. Росія бачить Білорусь як другий фронт, який вона хотіла б відкрити проти України", – зазначає Кулеба.

Серед ознак можливої підготовки він виділяє тривалі військові навчання за участю російських інструкторів, посилення уваги до мобілізаційної готовності країни, а також поглиблення координації між арміями двох держав. Додатковими сигналами він вважає перекидання російських систем ППО та проведення масштабних командно-штабних маневрів.

"Я впевнений, що росіяни дуже серйозно допомагають готувати Білорусь. Комплекс факторів, який ми спостерігаємо, свідчить про якісно новий рівень підготовки Збройних сил Білорусі до певних дій під контролем, наглядом і у супроводі Російської Федерації. Чи означає це, що ось-ось Білорусь піде в наступ? На мій погляд, поки що ні. Ще багато чого може статися", – переконаний ексміністр.

При цьому Кулеба підкреслює, що Олександр Лукашенко, ймовірно, усвідомлює ризики прямої участі у війні й намагається їх уникати, хоча, на його думку, Москва продовжує втягувати Мінськ у глибшу військову кооперацію.

"Його мрія – зберегти Білорусь як якийсь квазі-острів, законсервований Радянський Союз. І щоб його солдати не гинули, щоб його міста не руйнували. Але Путін, очевидно, втягує його в цю історію. Тому я не бачу, що прямо ось-ось почався наступ, але, на мій погляд, те, що відбувається, є явними приготуваннями до військової ескалації", – переконаний колишній дипломат.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

