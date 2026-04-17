Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

Українська розвідка фіксує активність Білорусі біля кордону та попереджає про ризик її втягнення у війну. Україна готова захищатись, вказав президент.

В Білорусі почали підготовку до війни проти України

Про що йдеться у матеріалі:

Білорусь облаштовує артилерійські позиції вздовж українського кордону

Росія намагається втягнути Білорусь у війну

У прикордонних районах Білорусі активно налагоджують артилерійські позиції та розбудовують дороги в напрямку України. Країна-агресорка Росія знову буде намагатись втягнути Білорусь у війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, яка стосувалася передусім ситуації на фронті. Він подякував українським підрозділам за утримання позицій і стримування російських атак, підкресливши, що у квітні зберігається високий рівень знищення окупантів, а Росії не вдається перехопити ініціативу на полі бою.

Водночас фіксуються спроби російських військ провести перегрупування, ймовірно для покриття нестачі особового складу. У цьому контексті, за словами президента, стає зрозумілішою активізація російських сил на території Білорусі.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - наголосив президент України.

Окрім цього, під час розмови також обговорювали подальші далекобійні операції України.

Армія Білорусі

Яке завдання міг отримати Лукашенко від Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що, ймовірно, Білорусь отримала від Росії завдання перед весняно-літньою активізацією бойових дій на сході та півдні України — утримувати українські сили у постійній напрузі.

"В будь-якому випадку, провокації зі сторони білорусі будуть помилкою для Лукашенка і його режиму", - наголосив він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва та Мінськ знову заявляють про проведення спільних військових навчань у Білорусі, що несе суттєві ризики для України, зазначав президент Володимир Зеленський.

Водночас, за словами білоруського опозиційного політика Павла Латушка, наразі немає ознак підготовки нового масштабного вторгнення з території Білорусі.

Окрім цього, як повідомив військовий експерт Олексій Гетьман, Росія планує створити в Білорусі спеціальну інфраструктуру для розширення можливостей управління безпілотниками. Йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить значно збільшити радіус їх застосування.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

