Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

Юрій Берендій
17 квітня 2026, 19:42оновлено 17 квітня, 20:22
Українська розвідка фіксує активність Білорусі біля кордону та попереджає про ризик її втягнення у війну. Україна готова захищатись, вказав президент.
В Білорусі почали підготовку до війни проти України - дані розвідки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Білорусь облаштовує артилерійські позиції вздовж українського кордону
  • Росія намагається втягнути Білорусь у війну

У прикордонних районах Білорусі активно налагоджують артилерійські позиції та розбудовують дороги в напрямку України. Країна-агресорка Росія знову буде намагатись втягнути Білорусь у війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, яка стосувалася передусім ситуації на фронті. Він подякував українським підрозділам за утримання позицій і стримування російських атак, підкресливши, що у квітні зберігається високий рівень знищення окупантів, а Росії не вдається перехопити ініціативу на полі бою.

відео дня

Водночас фіксуються спроби російських військ провести перегрупування, ймовірно для покриття нестачі особового складу. У цьому контексті, за словами президента, стає зрозумілішою активізація російських сил на території Білорусі.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - наголосив президент України.

Окрім цього, під час розмови також обговорювали подальші далекобійні операції України.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Яке завдання міг отримати Лукашенко від Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що, ймовірно, Білорусь отримала від Росії завдання перед весняно-літньою активізацією бойових дій на сході та півдні України — утримувати українські сили у постійній напрузі.

"В будь-якому випадку, провокації зі сторони білорусі будуть помилкою для Лукашенка і його режиму", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва та Мінськ знову заявляють про проведення спільних військових навчань у Білорусі, що несе суттєві ризики для України, зазначав президент Володимир Зеленський.

Водночас, за словами білоруського опозиційного політика Павла Латушка, наразі немає ознак підготовки нового масштабного вторгнення з території Білорусі.

Окрім цього, як повідомив військовий експерт Олексій Гетьман, Росія планує створити в Білорусі спеціальну інфраструктуру для розширення можливостей управління безпілотниками. Йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить значно збільшити радіус їх застосування.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:44Україна
Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:48Синоптик
Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

19:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

Останні новини

20:44

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:35

Ціни незабаром стрімко зростуть: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

20:13

Незмінна класика: які жіночі імена обирають українці протягом п’яти століть

20:03

Ціни на пальне в Україні впадуть: відомо, коли бензин та дизель подешевшають

20:03

Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
19:51

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

19:48

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:42

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

19:38

Переговори між Зеленським і Путіним: Ердоган зробив важливу заяву

Реклама
19:35

Розкрито головний секрет Києва: що приховали в СРСР і як з’явився міф про 1500 роківВідео

19:10

Для чого Росія застосовує тактику "24-годинного терору": Коваленко назвав причинуПогляд

19:08

П'ять знаків зодіаку вважаються найгордішими та зарозумілими - хто вони

19:06

Коли можна отримати штраф за зимові шини влітку: знають далеко не всіВідео

19:03

Зелені загарбники: 5 небезпечних рослин, що здатні за сезон повністю знищити сад

18:34

Кріп залишатиметься свіжим тижнями: простий трюк, про який мало хто знає

18:10

Дощі та туман: яка погода буде в Харкові на вихідних

18:00

Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп сказав, кого можуть призвати

17:56

"Росіяни бояться": Буданов назвав реалістичний сценарій звільнення Придністров'я

17:29

Пара почала ремонт старого будинку і завмерла: знайшли те, чого не очікували

17:18

Полуниця вродить на славу: чим підживити для великих і солодких ягід

Реклама
17:16

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

17:00

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

16:55

Софія Ротару заговорила румунською та поділилася особистим - деталі

16:55

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

16:39

Археологи "оживили вампіра" через 400 років: чого боялися в давнинуВідео

16:18

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

16:17

РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував КремльВідео

16:17

"Зайшла у глухий кут": у Європі вразили назвавши рік завершення війни в Україні

16:00

"Льодовиковий період" повертається 10 років потому: коли вийде мультфільмВідео

15:55

Маринована цибуля вийде хрусткою та соковитою: шикарний рецепт до м'яса та риби

15:50

Гроші вже на підході: трьом знакам зодіаку пощастить після 17 квітня

15:37

Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

15:33

Режисер Павло Остріков змінив глядацьке крісло на ігровий майданчик у шоу "Я люблю Україну"Відео

15:30

Агенція оборонних закупівель знову потрапила у скандал

15:28

Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

15:18

Чому кіт будить вночі — справжні причини, про які здогадуються одиниціВідео

15:13

Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

15:13

Читають думки: люди, народжені в ці місяці, мають сильну інтуїцію

14:45

"Не збираюся переробляти": відома акторка висловилася про скандали Цимбалюка

14:45

Україна відповіла на ультиматум РФ - що буде з Донбасом та де відбудуться переговори

Реклама
14:38

Чого не можна робити у Світлу суботу: прикмети на свято 18 квітня

14:18

Від русизму "щебьонка" пора відмовлятися: як правильно назвати цей матеріал українською

14:02

Схованки у старих речах: що знаходять покупці в секонд-хендах

13:50

На вихідних Рівненщину накриє негода: синоптики назвали дату нового похолодання

13:49

Скарби під ногами: знайдено таємний тунель Богдана Хмельницького, що там булоВідео

13:27

"Не налаштовую проти батька": Різатдінова розкрила стосунки сина з утікачем Онищенком

13:06

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

12:20

Говорити "лопнуло терпіння" - помилка: названо влучний український відповідник

12:17

Кремль готується "хитати" ЄС і НАТО: на яку операцію "підбили" Путіна

12:12

Як значно пришвидшити заряджання смартфона: правило "плюс 5"

