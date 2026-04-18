Чи існує небезпека наступу РФ на Київ: Дикий оцінив загрозу з боку Білорусі

Росія спробує спровокувати напруженість на північних кордонах України, вважає Євген Дикий.

Чи може РФ атакувати з території Білорусі

Головне із заяв Дикого:

У РФ немає сил, якими можна було б з півночі або йти на Київ

Москва прагне змінити динаміку бойових дій

Країна-агресор РФ може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо вдасться домогтися відповідного рішення з боку Олександра Лукашенка.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив Євген Дикий — ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар".

"Я абсолютно акцентую увагу на понятті відволікаючого удару. У росіян фізично зараз немає тих сил, якими можна було б з півночі або йти на Київ, або намагатися відрізати Київ від Західної України. Цей шанс вони втратили у 2022 році. Зараз у них просто фізично немає ким це робити. Але спробувати там щось імітувати, перетворити білоруський кордон, який зараз насправді абсолютно спокійний, перетворити його на щось подібне до того, чим зараз є Чернігівська або Сумська області. Ось на це у них сил цілком вистачає", — сказав Дикий.

За його оцінкою, подібні дії можуть бути пов'язані з поточною ситуацією на фронті, де українські сили поступово перехоплюють ініціативу. У таких умовах, вважає він, Москві важливо змінити динаміку бойових дій.

"Їм доводиться захищати свої частини, захищати свої позиції, а не розвивати наступ на нашу територію. Але ж вони знають наше критично слабке місце. Наше критично слабке місце – це нестача резервів. Це наша провалена мобілізація. І в цій ситуації створити нам реальні бойові дії, нехай навіть низької інтенсивності, як у Чернігівській області, але реальні бойові дії на північному кордоні – це плюс ще три області додається. Зрозуміло, що нам доведеться туди перекидати якісь частини, а звідки нам їх перекидати? Резервів немає, їх доведеться перекидати з фронту", – додав Дикий.

Наступ РФ на Київ і Житомир: чи є загроза

На думку військових аналітиків, збройні сили Білорусі поки що не демонструють достатньої готовності до масштабних бойових операцій і оцінюються як обмежено ефективні.

На цьому тлі, спираючись на розвіддані, засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев припускає, що Росія може розглядати варіант дій з території Білорусі, комбінуючи власні сили за участю білоруських підрозділів.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

