Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи існує небезпека наступу РФ на Київ: Дикий оцінив загрозу з боку Білорусі

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 19:34
Росія спробує спровокувати напруженість на північних кордонах України, вважає Євген Дикий.
Навчання, Білорусь
Чи може РФ атакувати з території Білорусі / Колаж: Главред, фото: Держприкордонслужба, скріншот

Головне із заяв Дикого:

  • У РФ немає сил, якими можна було б з півночі або йти на Київ
  • Москва прагне змінити динаміку бойових дій

Країна-агресор РФ може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо вдасться домогтися відповідного рішення з боку Олександра Лукашенка.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив Євген Дикий — ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар".

відео дня

"Я абсолютно акцентую увагу на понятті відволікаючого удару. У росіян фізично зараз немає тих сил, якими можна було б з півночі або йти на Київ, або намагатися відрізати Київ від Західної України. Цей шанс вони втратили у 2022 році. Зараз у них просто фізично немає ким це робити. Але спробувати там щось імітувати, перетворити білоруський кордон, який зараз насправді абсолютно спокійний, перетворити його на щось подібне до того, чим зараз є Чернігівська або Сумська області. Ось на це у них сил цілком вистачає", — сказав Дикий.

За його оцінкою, подібні дії можуть бути пов'язані з поточною ситуацією на фронті, де українські сили поступово перехоплюють ініціативу. У таких умовах, вважає він, Москві важливо змінити динаміку бойових дій.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

"Їм доводиться захищати свої частини, захищати свої позиції, а не розвивати наступ на нашу територію. Але ж вони знають наше критично слабке місце. Наше критично слабке місце – це нестача резервів. Це наша провалена мобілізація. І в цій ситуації створити нам реальні бойові дії, нехай навіть низької інтенсивності, як у Чернігівській області, але реальні бойові дії на північному кордоні – це плюс ще три області додається. Зрозуміло, що нам доведеться туди перекидати якісь частини, а звідки нам їх перекидати? Резервів немає, їх доведеться перекидати з фронту", – додав Дикий.

Наступ РФ на Київ і Житомир: чи є загроза

На думку військових аналітиків, збройні сили Білорусі поки що не демонструють достатньої готовності до масштабних бойових операцій і оцінюються як обмежено ефективні.

На цьому тлі, спираючись на розвіддані, засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев припускає, що Росія може розглядати варіант дій з території Білорусі, комбінуючи власні сили за участю білоруських підрозділів.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Інші новини:

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Білорусі Євген Дикий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти