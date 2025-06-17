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Мільйон росіян здатні пригнати на війну: як Україна може перекрити кисень РФ

Руслана Заклінська
17 червня 2025, 17:47
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Якщо в Кремля не залишиться грошей, доведеться оголошувати мобілізацію, зазначив Тарас Загородній.
Мільйон росіян здатні пригнати на війну: як Україна може перекрити кисень РФ
Як позбавити Росію можливості кинути мільйон солдатів на війну / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези Загороднього:

  • Росія може покласти в цій війні ще мільйон солдатів
  • Головне завдання України — позбавити її такої можливості через економічний тиск
  • Кремль наразі уникає масової мобілізації

Росія здатна кинути на війну мільйон нових солдатів. Проте головне завдання для України та її партнерів — не дати ворогу такої можливості, створивши економічні умови, за яких продовження агресії стане не лише ризикованим, а й неможливим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, попри те, що лідер РФ Володимир Путін, теоретично, може "покласти" на фронті ще мільйони людей, певна межа у російському суспільстві все ж існує. Це підтверджує й той факт, що влада не оголошує нової великої хвилі мобілізації та не застосовує масового насильницького призову.

відео дня

"Поки у Кремля є гроші, він і без мобілізації вербує людей для війни, зокрема й за кордоном. Однак нам потрібно не рахувати, скільки в Росії мільйонів людей, здатних воювати, а використовувати слабкі місця російської економіки, щоб паралізувати її, позбавивши РФ можливості продавати нафту і вільно перевозити залізницями або автомобільними дорогами будь-які вантажі", - наголосив Загородній.

У такому випадку, як зазначив експерт, Кремлю доведеться вдатися до мобілізації. Загородній підкреслив, що примусова мобілізація стане складним викликом для російської влади, оскільки вона болісно вдарить по російській економіці і, згідно з даними самої російської соціології, суспільство не готове, адже "зараз не 1941 рік".

"Нам важливо розуміти, що Росія здатна пригнати на війну ще мільйон людей, але ми повинні зробити все, щоб позбавити її цієї можливості", - додав політичний експерт.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:

Мобілізація в РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 280 тисяч осіб для поповнення втрат у війні проти України. За даними ГУР, понад 120 тисяч з них становитиме так званий "спецконтингент" — засуджені, підслідні, боржники та особи з кримінальним минулим.

Також Росія проводить приховану мобілізацію, заявив голова Ради резервістів Іван Тимочко. Водночас він не виключає використання додаткових сил із Північної Кореї.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що єдиний невичерпний ресурс РФ — це людський, і Путін готовий кидати людей у штурми, навіть без техніки. Він припустив, що нове джерело мобілізації — студенти, адже до Держдуми внесли законопроєкт про скасування відстрочки для них.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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