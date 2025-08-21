Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього: деталі від The Guardian

Президент США вважає, що Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього, а він подивиться, якими будуть результати зустрічі.

https://glavred.net/ukraine/tramp-hochet-chtoby-zelenskiy-i-putin-snachala-vstretilis-bez-nego-detali-ot-the-guardian-10691633.html Посилання скопійоване

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з відео

Коротко:

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього

За результатами зустрічі Зеленського і Путіна Трамп буде оцінювати можливість 3-сторонньої зустрічі

Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін спершу зустрілися самі. І лише після цієї зустрічі він планує провести тристоронню зустріч, де вже буде присутній і він сам.

Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела. Згідно зі словами співрозмовників британського видання, Трамп сказав своїм радникам, що тристороння зустріч за його участі може відбутися після того, як лідери України і країни-агресорки Росії зустрінуться між собою.

відео дня

Трамп повідомив своїм радникам, що він має намір провести тристоронню зустріч за своєї участі, але лише після того, як Зеленський і Путін проведуть першу зустріч самі.

Хоча, як зазначають у виданні, досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і американський президент не має наміру докладати зусиль до її проведення.

Під час телефонного інтерв’ю з ведучим ток-шоу Марком Левіном на WABC у вівторок, 19 серпня, президент США також сказав, що він вважає, що Зеленському і Путіну краще зустрітися спершу без нього.

"Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде", – сказав тоді Трамп.

Можливість зустрічі Зеленського і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін запропонував місце зустрічі з Зеленським – ЗМІ розкрили відповідь лідера України. Лідер РФ запропонував провести зустріч з президентом України у Москві.

Також раніше повідомлялося, що Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським – CNN назвали головний фактор. Виявляється, кремлівський лідер не готовий до зустрічі із Зеленським.

Нагадаємо, нардеп назвав дуже короткі терміни, коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна. Зеленський може говорити з Путіним про збереження поточної лінії бойових дій.

Також раніше повідомлялося, що ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час і відтягує зустріч Зеленського і Путіна. Кремль відреагував обережно на ідею переговорів та наголосив на необхідності ретельної підготовки.

Читайте також:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред