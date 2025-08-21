'Без цього війну не виграти': Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

Президент США Дональд Трамп після чергової масованої атаки РФ заявив, що перемогти у війні без ударів по території Росії майже неможливо.

Трамп анонсував "цікаві часи" та заявив про удари по Росії у відповідь / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Трамп звинуватив Байдена в тому, що він забороняв Україні бити по Росії

Президент США анонсував "цікаві часи"

Президент США Дональд Трамп після масованої атаки РФ по території України в ніч на 21 серпня заявив про важливість ударів у відповідь вглиб держави-агресора Росії. Відповідну заяву він опублікував у дописі в соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що виграти війну без ударів по території країни-агресора надзвичайно складно, якщо взагалі можливо.

Трамп порівняв це зі спортом. За його словами, коли команда має сильний захист, але їй заборонено атакувати, шансів на перемогу немає. Саме так, на думку Трампа, виглядає ситуація між Україною та Росією.

"Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати, а лише захищатися. Як це спрацювало? У будь-якому разі, ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом — шансів нуль. Попереду цікаві часи!!!", - резюмував Трамп.

Удар по Україні 21 серпня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши дрони та ракети. У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, про перші наслідки повідомив мер міста Андрій Садовий.

Росія завдала комбінованого удару, одна з ракет поцілила у підприємство американської компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Внаслідок обстрілу, за словами президента Володимира Зеленського, постраждали щонайменше 15 людей.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

