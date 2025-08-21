В Україні більше не буде ПТУ та 'бурс' - чим їх замінять

В Україні ліквідовуються ПТУ, а замість них створюється сучасна система професійних і військових коледжів та центрів досконалості, вказує нардеп.

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - що тепер зміниться / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Сергій Бабак:

Рада проголосувала за законопроєкт, що передбачає зміни в професійній освіті

Училищ, бурс, ПТУ більше не буде

Систему професійної освіти поділили на 2 частини

Сьогодні, 21 серпня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д). Згідно з ним тепер в Україні більше не буде більше ніяких ПТУ чи "бурс". Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНІАН.

"Ми зараз радикально і кардинально змінюємо професійну освіту. Тепер не буде училищ, бурс, ПТУ, а будуть професійні коледжі, військові коледжі, буде Центр професійної досконалості", - наголосив Бабак. відео дня

Сергій Бабак пояснив, що система професійної освіти умовно поділяється на дві складові.

Перша починається після 9 класу й зберігає попередню модель, проте на якісно новому рівні. Вона передбачає трьох- або чотирирічне навчання з отриманням професії та можливістю відразу вийти на ринок праці.

Друга частина, за словами нардепа, орієнтована на дорослих, які вже мають повну загальну середню освіту. Вона створена для перекваліфікації або підвищення кваліфікації, зокрема ветеранів.

За словами Бабака, тепер не обов’язково навчатися три-чотири роки у закладі профосвіти — достатньо пройти короткі курси та скласти іспит у кваліфікаційному центрі, щоб отримати офіційне свідоцтво, визнане державою та роботодавцями.

Він наголосив, що відтепер саме роботодавці матимуть вплив на зміст навчальних програм у професійних ліцеях і коледжах, аби ті відповідали сучасним потребам ринку.

Щодо фінансування, то воно можливе за двома моделями: через статус бюджетної установи з регіональним замовленням або через бізнес-замовлення.

Водночас передбачено новий варіант — профколеджі можуть ставати неприбутковими комунальними підприємствами, що забезпечить їм повну фінансову незалежність від казначейства.

Про персону: Сергій Бабак Сергій Віталійович Бабак (нар. 31 липня 1978, Київ) — український політик, юрист, економіст, психолог. Доктор технічних наук-рішення скасовано, кандидат економічних наук, співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього напряму Українського інституту майбутнього. Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року), пише Вікіпедія.

