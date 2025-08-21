Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

Примадонна висловила своє ставлення до того, що Вакарчук став "Національною легендою України".

Святослав Вакарчук Національна легенда України - Пугачова звернулася до співака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/alla_orfey

Святослав Вакарчук отримав президентську нагороду

Алла Пугачова висловила свою думку з цього приводу

Учора український музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук отримав з рук президента України відзнаку - "Національна легенда України". У своєму блозі артист зазначив, що вважає наших захисників і захисниць більш гідними державних нагород. Те, що отримав її саме він, Вакарчук називає спільною заслугою тих, хто копітко розвиває українську культуру.

"Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. А найголовніше – усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі", - пише Святослав.

У коментарях шанувальники Вакарчука зазначають, що визнання його Національною легендою - заслужене, і вітають його з цим досягненням. Не залишилася осторонь і російська співачка Алла Пугачова, яка під час повномасштабної війни разом із чоловіком Максимом Галкіним публічно засудила війну в Україні, і відмовилася прислуговувати кривавій кремлівській верхівці. Вона звернулася до Святослава Вкарчука зі словами: "Заслужив! Браво".

Святослав Вакарчук Національна легенда України - Пугачова звернулася до співака / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

