Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Наразі росіяни зосереджують основні сили у Донецькій області.

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Експерт розповів про цілі РФ під час весняно-літнього наступу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

Під час весняно-літнього наступу росіяни спробують захопити Донецьку область

Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський та Лиманський

Наразі немає реальних ознак наступу росіян на Павлоград чи Дніпро

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Ворог зосереджує сили в Донецькій області - це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон. Про це заявив військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, одними з найгарячіших напрямків на фронті залишаються Покровський та Лиманський.

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"Це може свідчити, я можу допускати, про те, що основним напрямком удару на весняно-літню кампанію російських військ є плани по повній окупації Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Тому і Покровський напрямок, і Лиманський, вони будуть в полі зору ворога, в полі зору його уваги. І якраз саме там вони концентрують сили", - розповів військовий експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

При цьому Мусієнко наголосив, що станом на сьогодні немає реальних ознак наступу на Павлоград чи Дніпро.

"Коли ми говоримо про те, що лунають зараз і підкріплюються ці атаки інформаційно-психологічними операціями Росії про те, що на Дніпро підуть, на Павлоград підуть, ще кудись підуть, то я всіх закликаю не реагувати на це панічно, тому що на сьогодні немає ознак того, що ворог готовий піти на Дніпро, Запоріжжя і так далі", - підкреслив військовослужбовець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомляв, що попри заяви російських окупантів про нібито готовність до "травневого перемирʼя", кількість ворожих штурмів на фронті лише збільшується. Зокрема, загарбники намагаються прориватися у Запорізькій області, щоб підійти ближче до обласного центру.

Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Крім того, як писав Главред, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Також, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Константинополя, Дачного і в Торецьку.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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