Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Маріна Фурман
30 квітня 2025, 20:34оновлено 30 квітня, 21:35
418
Наразі росіяни зосереджують основні сили у Донецькій області.
армия РФ, карта
Експерт розповів про цілі РФ під час весняно-літнього наступу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Під час весняно-літнього наступу росіяни спробують захопити Донецьку область
  • Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський та Лиманський
  • Наразі немає реальних ознак наступу росіян на Павлоград чи Дніпро

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Ворог зосереджує сили в Донецькій області - це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон. Про це заявив військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, одними з найгарячіших напрямків на фронті залишаються Покровський та Лиманський.

відео дня

"Це може свідчити, я можу допускати, про те, що основним напрямком удару на весняно-літню кампанію російських військ є плани по повній окупації Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Тому і Покровський напрямок, і Лиманський, вони будуть в полі зору ворога, в полі зору його уваги. І якраз саме там вони концентрують сили", - розповів військовий експерт.

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра
Покровськ / Інфографіка: Главред

При цьому Мусієнко наголосив, що станом на сьогодні немає реальних ознак наступу на Павлоград чи Дніпро.

"Коли ми говоримо про те, що лунають зараз і підкріплюються ці атаки інформаційно-психологічними операціями Росії про те, що на Дніпро підуть, на Павлоград підуть, ще кудись підуть, то я всіх закликаю не реагувати на це панічно, тому що на сьогодні немає ознак того, що ворог готовий піти на Дніпро, Запоріжжя і так далі", - підкреслив військовослужбовець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомляв, що попри заяви російських окупантів про нібито готовність до "травневого перемирʼя", кількість ворожих штурмів на фронті лише збільшується. Зокрема, загарбники намагаються прориватися у Запорізькій області, щоб підійти ближче до обласного центру.

Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Крім того, як писав Главред, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Також, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Константинополя, Дачного і в Торецьку.

Читайте також:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні лінія фронту російські війська Олександр Мусієнко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

21:34Фронт
Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

20:34Фронт
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

19:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Син Корольової позбувся схожості з Ігорем Ніколаєвим і покинув РФ із дружиною

Син Корольової позбувся схожості з Ігорем Ніколаєвим і покинув РФ із дружиною

Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс

Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс

Найближчими днями країну атакує нова буря: коли її потужність досягне піку

Найближчими днями країну атакує нова буря: коли її потужність досягне піку

"Парад під питанням": у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського

"Парад під питанням": у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

Останні новини

22:24

Білорусь готується до маневрів: ДПСУ оцінює ризик наступу північного сусіда

22:21

"Подібний на Захура": Камалія відкрила таємницю свого особистого життя

21:38

"Хто тримає оборону": співак Юлік вразив своїм публічним зверненням

21:34

"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

21:29

Денисенко приписують роман із відомим режисером: реакція "коханців"

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
21:16

Голова ДПС Кравченко: у квітні перевиконання надходжень до держбюджету становить понад 10 млрд грн

21:11

Як прибрати суперклей з рук: ефективні домашні методи

20:46

Найгірші чоловіки за знаком зодіаку: хто очолив антирейтингВідео

20:34

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Реклама
20:33

Смарагдові світлофори і не тільки, що змінитися на дорогах з травня: подробиці

19:51

Деяким батькам трохи полегшили життя: кому закон дозволив працювати онлайн

19:42

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

19:34

Війна на території РФ: названо найважливіші цілі операцій ЗСУ

19:34

Москва натякнула на компроміс: Кремль готовий обговорити присутність США на ЗАЕС

19:17

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

19:05

Майже 33 млн гривень: Софія Ротару здихалася елітної нерухомості в Москві

19:00

США можуть висунути Росії жорсткий ультиматум і поставити Путіна на розтяжкуПогляд

18:54

Американці несподівано виставили Україні умову щодо угоди про копалини - FT

18:44

Вниз головою чи догори: як не можна мити голову

18:38

Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву

Реклама
18:36

З 1 травня АЗС переходять на Е5: експерт поділився порадами щодо нового бензину

18:27

Частина українців втратить бронювання: в Міноборони оприлюднили список

18:16

Сім'ї загиблих захисників України зможуть отримати компенсацію від держави

18:03

Близька до ЦПК Безрукова причетна до розкрадань в армії – журналіст Бутусов

17:51

Що означає фігурка рибки на авто: священник розповів про "таємне" значенняВідео

17:31

Загроза для обласного центру України: Кузан озвучив нові цілі росіян

17:25

Долар і євро пішли вниз: яким буде курс валют у перший день травня

16:41

Угода із США буде підписана найближчної доби: названо кінцеві умови

16:32

Водіїв штрафуватимуть за червоні фари: у поліції попередили українців

16:31

Коли можливі переговори з Росією: в МЗС України озвучили головну умову

16:31

Ціни зашкалюють: скільки прийдеться платити українцям за популярний продукт

16:22

Для частини українців можуть скасувати бронювання - списки вже формуються

16:19

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

16:16

Чи можна прибирати 1 травня: суворі прикмети і заборони, які не можна порушувати

16:11

Де розмістити грошове дерево: залучення фінансової удачі

16:05

Експерти назвали найпопулярніше авто Європи у 2025: хто очолив рейтинг

15:47

Контракт із ЗСУ після 60 років: у Раді висунули неочікувану пропозицію

15:42

Абсолютний рекорд: в зоні відчуження Чорнобиля зафіксовано рідкісне явище

15:39

Україна вже сьогодні підпише угоду про надра з США - Bloomberg

15:35

Українець Сергій Радченко проведе дебютний чемпіонський бій за пояс WBC у бріджервейті — ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
15:28

Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС

15:16

Не можна пліткувати і лихословити: яке свято і день ангела 1 травня

15:13

Ваші аксесуари "видають" вас повністю: експерти склали психологічний портрет

15:13

"Трамп переключився на Путіна": ЗМІ дізналися, у чому Зеленський переконав лідера США

15:06

Олена Мозгова розкрила, де зараз її старші доньки

14:55

Росія готує удар з Білорусі: чи є загроза нового наступу на Київ та Львів

14:49

Дощ та сильний вітер: відомо, якою буде погода в Україні на початку травня

14:46

В скандалі з неякісними мінами крапку ставить СБУ, викрито більшість оборудок - експерт

14:39

Росія та КНДР вийшли на новий рівень "братерства" - будуватимуть міст

14:38

Як правильно хреститися: символіка жестів та значення поклонів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти