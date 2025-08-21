Чи буде референдум щодо долі окупованих територій - Єрмак зробив заяву

Єрмак наголосив, що Україна не планує проводити референдумів щодо визнання окупованих територій і не поступатиметься жодною частиною своєї землі.

Чи буде референдум щодо долі окупованих територій України / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні не буде референдуму щодо питання окупованних Росією територій

Україна не буде поступатись Росії територіями

Україна не розглядає можливість проведення референдуму щодо визнання окупованих територій, адже, попри фактичну окупацію, юридично її легалізовувати не планують. Про це в інтерв’ю Corriere della Sera розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, Київ усвідомлює реальність захоплення частини земель Росією, однак жодних референдумів із цього питання проводитися не буде.

"Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться", – заявив Єрмак.

Які території хоче отримати Путін - думка експерта

Як писав Главред, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов зазначив, що для Путіна й надалі головним залишається питання подальшого захоплення чотирьох областей, які він незаконно оголосив частиною Росії. Такими діями він порушив не лише всі міжнародні норми, а й самі засади світової політики, сформовані після Другої світової війни. Тому говорити про якийсь "прогрес" у цій ситуації, за словами експерта, не доводиться.

"Що стосується Путіна, то те, що ми бачимо зараз, нагадує новий етап військового планування. Почалася часткова, "повзуча" мобілізація із запровадженням електронних повісток - і це щось змінить. Крім того, Путіну бракує людей для захоплення чотирьох областей України, і не вистачить їх і 2026 року", - вказує аналітик.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо можливості припинення бойових дій та ситуації на фронті, зазначивши, що Україна може розглянути варіант заморожування війни за поточною лінією розмежування.

Водночас російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак із певною умовою. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль намагається заблокувати будь-які спільні кроки США, європейських союзників і Києва щодо гарантій безпеки для України, вимагаючи права вето на такі домовленості. Це, як зазначають експерти, свідчить про прагнення Москви зірвати процес встановлення стабільного миру.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

