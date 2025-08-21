"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

Покійний принц Філіп різко висловився після церемонії весілля Меган Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сказав принц Філіп після церемонії

Хто про це повідомив

Чоловік британської королеви - принц Філіп відчув величезне полегшення після завершення церемонії одруження принца Гаррі та Меган Маркл, стверджує королівський біограф.

"Після того, як усі формальності було завершено, ми спостерігали, як щаслива пара, а потім і інші члени королівської сім'ї, вийшли з каплиці", - ідеться в мемуарах колишнього королівського дворецького Гранта Гарролда, уривок із яких опублікувала в понеділок газета The Telegraph.

Меган Маркл і принц Гаррі / ua.depositphotos.com

Він додає: "Коли принц Філіп вийшов, він повернувся до королеви і сказав: "Слава богу, все скінчено".

Меган Маркл і принц Гаррі обмінялися клятвами на пишній церемонії 2018 року, що відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На церемонії були присутні як покійна королева Єлизавета, яка померла 2022 року, так і покійний принц Філіп, який помер 2021 року.

Зрештою, принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про свій намір залишити обов'язки членів королівської сім'ї 2020 року і переїхати до Каліфорнії, де вони наразі виховують своїх дітей, шестирічного принца Арчі і чотирирічну принцесу Лілібет.

Принц Гаррі / ua.depositphotos.com

І хоча, як повідомляється, Філіп не погодився з цим рішенням, він утримався від участі.

Філіп розумів, що "люди повинні жити так, як вважають за потрібне", - повідомляла газета The Sun 2021 року з посиланням на королівського біографа Джайлса Брандрета.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, 9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років.

В останні роки життя він переживав кілька серйозних захворювань, а також потрапив в аварію.

Сім'я вирішила перепоховати тіло принца Філіпа після офіційного похорону.

Похорон проходив скромно - за планом принца Філіпа. серед найближчих родичів був принц Гаррі, який прибув уперше після того, як вони з Меган Маркл порвали з королівською родиною.

Про персону: Меган Маркл Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

