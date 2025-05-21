'Війна вимагає рішень': журналіст Бутусов мобілізувався до Нацгвардії

Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва.

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Юрій Бутусов мобілізувався / колаж: Главред, фото: facebook.com/butusov.yuriy

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Коли Юрій Бутусов мобілізувався

Що стало причиною мобілізації журналіста

Журналіст і головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

За словами журналіста, він мобілізувався в травні.

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Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, зокрема в нещодавньому повідомленні командира батальйону 47-ї ОМБр Олександра Ширшина, який звинуватив командування в неприйнятних бойових завданнях у Курській області.

"У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення у збройних силах... У нас відсутня система. І через відсутність системи в нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються у Фейсбуці й обговорюють, тому що органи управління війною в нас неефективні... Війна вимагає рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію", - зазначив Бутусов.

Дивіться відео про те, чому Юрій Бутусов мобілізувався:

Історія з Олександром Ширшиним:

Як писав Главред, 16 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин розкритикував командування і заявив про неприйнятні завдання, які ставлять його підрозділу, і подав рапорт із проханням відсторонити його від посади.

Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

18 травня Генеральний штаб ЗСУ відреагував на слова комбата. У повідомленні йдеться, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

21 травня Олександр Ширшин виступив із новою заявою. Зокрема, Ширшин змалював ситуацію на Курщині, де виконує бойові завдання 47-а бригада. За його словами, у Курській області РФ він "зіткнувся із завданнями, які, за всіма ознаками, були приречені на провал і піддавали особовий склад високій ймовірності невиправданих втрат". Причому відбувалося це неодноразово.

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Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці та питаннях оборони й безпеки. У 2020-2021 роках - позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає як експерт на провідних телеканалах.

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