ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

Сирський відвідав Покровський напрямок та перевірив роботу корпусів і бригад, які проводять стабілізаційні дії.

https://glavred.net/front/vsu-razorvali-cep-vraga-syrskiy-rasskazal-kak-sotni-rossiyan-popali-v-lovushku-10691651.html Посилання скопійоване

Головнокомандувач заслухав командирів і дав розпорядження для посилення стійкості оборонних позицій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Сирський відвідав Покровський напрямок

ЗСУ зачистили шість населених пунктів

Знищено сотні російських окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський побував на Покровському напрямку, де ознайомився з роботою підрозділів, які виконують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Моя особлива увага – тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі", – зазначив Сирський. відео дня

ЗСУ зачищають населені пункти та знищують окупантів

За його словами, попри чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії продовжують успішно виконувати завдання. В результаті ударно-пошукових дій українські військові зачищали шість населених пунктів та ліквідували сотні окупантів.

Накази для посилення оборони

"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", – наголосив головнокомандувач.

Також Сирський відзначив результативність новостворених корпусів, які вже прийняли свої ділянки відповідальності та діють у зоні ОТУ "Донецьк".

Добропілля / Інфографіка: Главред

Експертна думка

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що повідомлення про просування військ на понад 10 кілометрів радше мають на меті медійний ефект, ніж відображають реальну ситуацію.

За його словами, жоден підрозділ – від роти до бригади – не здатен утримувати настільки велику територію без достатніх резервів і належного забезпечення. Зазвичай йдеться лише про кількасот метрів або кілька кілометрів, але не більше.

Кузан пояснив, що у тилу противника діють невеликі піхотні диверсійні групи, які часто маскуються під місцевих жителів і займаються диверсіями чи саботажем. Подібних підрозділів чимало, і вони залишаються доволі активними.

Він також наголосив, що через чисельну перевагу російської армії Україна не має можливості створити суцільну лінію оборони на всіх ділянках фронту, тож протидія диверсійним групам є одним із постійних завдань Сил оборони.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки поблизу Добропілля в Донецькій області. Армія Росії, яка раніше змогла просунутися в напрямку міста, може залишитися в оточенні.

Раніше у ЗСУ розкрили тактику ворога. Українські захисники розгортають протиповітряні сітки та посилюють контроль на фронтових маршрутах.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Читайте також:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред