В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 серпня

Де температура повітря підвищиться до +35 градусів

Коли повернуться грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 22 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській, Львівській, Івано- Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Там будуть грозові дощі, шквали та град.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 серпня в Україні будуть дощі з грозами та шквалами. Опади очікуються у західних, північних та центральних областях. Найтепліше буде на сході - 34 градуси тепла. А на заході буде найпрохолодніше - 17-21 градус тепла.

Погода на День Незалежності в більшості областей буде сухою та сонячною. Температура повітря підвищиться до +26 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 серпня

В Україні 22 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 22 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: meteoprog

Погода 22 серпня у Києві

У Києві 22 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з грозою. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

