Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

Ангеліна Підвисоцька
21 серпня 2025, 18:53
138
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 22 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +35 градусів
  • Коли повернуться грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 22 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

відео дня

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській, Львівській, Івано- Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Там будуть грозові дощі, шквали та град.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 22 августа
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 серпня в Україні будуть дощі з грозами та шквалами. Опади очікуються у західних, північних та центральних областях. Найтепліше буде на сході - 34 градуси тепла. А на заході буде найпрохолодніше - 17-21 градус тепла.

Погода на День Незалежності в більшості областей буде сухою та сонячною. Температура повітря підвищиться до +26 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 серпня

В Україні 22 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 22 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.

погода 22 августа
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: meteoprog

Погода 22 серпня у Києві

У Києві 22 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з грозою. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 22 августа
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:37Війна
В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

18:53Синоптик
В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

18:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

Останні новини

19:37

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:29

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

19:19

"Трамп зіскочив": тривожний прогноз ексглави МЗС щодо переговорів про мирВідео

19:10

Як Путін в один день відкинув все, на що сподівався ТрампПогляд

18:53

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
18:52

"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

18:45

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

18:44

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

18:25

Змішувач заблищить краще за новий: простий, але дуже ефективний спосіб очищенняВідео

Реклама
18:22

Чотири найгірші місця: де не можна вішати дзеркало в будинку

18:00

Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з кареВідео

17:52

"Таких у світі немає": названо головну особливість української ракети "Фламінго"

17:51

Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки новини компанії

17:49

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього: деталі від The Guardian

17:44

Татова чи мамина: Positiff показав зблизька обличчя восьмимісячної доньки

17:34

Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

17:19

З тонною вибухівки: нові деталі виробництва далекобійної ракети Фламінго

17:09

Фонд Андрія Матюхи оголосив про партнерство з "Укренерго" у межах програми захисту ремонтників актуально

17:06

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

16:46

"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

Реклама
16:42

Подруга закрутила роман з одруженим чоловіком: історія викликала бурю в Мережі

16:41

Чи буде референдум щодо долі окупованих територій - Єрмак зробив заяву

16:39

Головний секрет ніжного картопляного пюре: чим потрібно замінити вершкове масло

16:37

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВідео

16:32

4 заборони, які в жодному разі не можна порушувати: суворі прикмети 22 серпня

16:26

Де число 76 серед великої кількості чисел 79: тільки найуважніші помітять

16:25

Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням

16:16

Звільнили більшу частину: у ЗСУ важливий успіх на стратегічному напрямку

16:12

Як позбутися запаху секонд-хенду: маловідомий, але дієвий метод

15:50

Він був координатором: затримано українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку

15:41

Істотний ріст чи різке падіння: чого чекати від курсу валют вже з 25 серпня

15:36

Надя Дорофєєва зізналася, про що шкодує: "Я б хотіла встигнути"

15:27

Смачніше, ніж у магазині: рецепт цукерок всього з трьох продуктів

15:23

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

15:03

Заборони, які можуть вплинути на життя: що не можна робити жінкам за датою народженняВідео

14:44

Може бути важчою за людину: в Україні живе гігантська та загадкова рибаВідео

14:40

Нереально: зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як війна вплинула на гумор

14:31

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

14:21

У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

14:12

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війнаФото

Реклама
14:06

Невже "кинули" Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW

13:39

Ураження НПЗ та стратегічних об’єктів РФ: Генштаб провів "гучну" операцію

13:38

"Речі можуть бути прокляті": чи можна носити знайдені прикрасиВідео

13:23

Збірна України вдруге в історії на Чемпіонаті світу з жіночого волейболу — дивіться матчі на Київстар ТБ новини компанії

13:20

Що дивиться Олена Зеленська: топ-3 улюблених фільмів першої леді УкраїниВідео

13:08

Річ у жінці: чому принц Вільям не миритиметься з Гаррі

13:06

Коли збирати буряк у 2025 році: названо дві ознаки стиглого овоча

12:42

Новий сигнал світлофора на дорогах: що означає загадковий синій вогникВідео

12:26

Дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури: які регіони України накриє похолодання

12:20

Знамениті російські пропагандисти втекли з РФ - деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти