РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

Військовий радить українцям бути обережними після 15 серпня.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-vozobnovit-massirovannye-udary-po-ukraine-mayor-nazval-dve-opasnye-daty-10689701.html Посилання скопійоване

Військовий попередив про нові удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Основне:

РФ зменшила кількість атак по Україні на тлі зустрічі Путіна з Трампом

Після переговорів на Алясці, ворог відновить удари

Останнім часом країна-агресор Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних та дронових ударів по Україні. Все це повʼязано із запланованими переговорами кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.

Він запевнив, що РФ утримається від масованих ударів по Україні до 15 серпня. Однак, після цієї дати майор ЗСУ радить українцям бути обережними.

відео дня

"Адже це їхня (росіян - Главред) типова реакція - тиснути на суспільство. Що от, ми дали вам сигнал - тисніть на свого президента, хай погоджується на наші умови. І в ніч з 15 на 16, з 16 на 17 - ми можемо очікувати повітряних ударів. Якщо не домовляться про щось зворотне під час розмови", - сказав Ткачук.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Водночас він підкреслив, що Україна почала активно завдавати ударів по цілях на території Росії, які залучені до війни в Україні. На думку військового, 2025 рік став вершиною таких операцій.

"Ми системно доходимо до того, що щотижня щось на Росії палає - логістичні маршрути, НПЗ. Ми починаємо бити дуже ефективно. І саме через це росіяни починають вкидувати в інформаційний простір тематику повітряного перемирʼя. Адже ми, на жаль, навчилися переживати зиму без електроенергії. А вони переживати такі зими вже не готові. Особливо коли ми бʼємо по НПЗ і це може суттєво вдарити по спроможностях галузі загалом на території Росії", - підкреслив Ткачук.

Як успішні атаки вглиб РФ виводять Путіна

Україна неодноразово вражала важливі обʼєкти на території РФ. За словами журналіста Олексія Копитька, СБУ в рутинному режимі продовжує успішно атакувати підприємства російського ВПК, зменшуючи можливості для ракетних і дронових атак територією України.

Очевидно, що влучання навіть кількох БПЛА не знищить величезний завод, але методична пристрілка по заводах дає свої плоди в умовах залежності РФ від імпорту.

"Навіть одиничне попадання може зробити дуже боляче. У комплексі з переслідуванням стратегічної російської авіації це реальний фактор впливу на хід війни. Успішні атаки вглиб РФ додають політичних аргументів тим, чиї інтереси збігаються з нашими. Що зараз особливо важливо", - вважає Копитько.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна ввечері 10 серпня за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожого удару постраждали люди.

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по Дніпру ракетами.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київщину – виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред