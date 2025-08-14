Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

Маріна Фурман
14 серпня 2025, 12:04оновлено 14 серпня, 13:20
230
Військовий радить українцям бути обережними після 15 серпня.
РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати
Військовий попередив про нові удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Основне:

  • РФ зменшила кількість атак по Україні на тлі зустрічі Путіна з Трампом
  • Після переговорів на Алясці, ворог відновить удари

Останнім часом країна-агресор Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних та дронових ударів по Україні. Все це повʼязано із запланованими переговорами кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.

Він запевнив, що РФ утримається від масованих ударів по Україні до 15 серпня. Однак, після цієї дати майор ЗСУ радить українцям бути обережними.

відео дня

"Адже це їхня (росіян - Главред) типова реакція - тиснути на суспільство. Що от, ми дали вам сигнал - тисніть на свого президента, хай погоджується на наші умови. І в ніч з 15 на 16, з 16 на 17 - ми можемо очікувати повітряних ударів. Якщо не домовляться про щось зворотне під час розмови", - сказав Ткачук.

РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Водночас він підкреслив, що Україна почала активно завдавати ударів по цілях на території Росії, які залучені до війни в Україні. На думку військового, 2025 рік став вершиною таких операцій.

"Ми системно доходимо до того, що щотижня щось на Росії палає - логістичні маршрути, НПЗ. Ми починаємо бити дуже ефективно. І саме через це росіяни починають вкидувати в інформаційний простір тематику повітряного перемирʼя. Адже ми, на жаль, навчилися переживати зиму без електроенергії. А вони переживати такі зими вже не готові. Особливо коли ми бʼємо по НПЗ і це може суттєво вдарити по спроможностях галузі загалом на території Росії", - підкреслив Ткачук.

Як успішні атаки вглиб РФ виводять Путіна

Україна неодноразово вражала важливі обʼєкти на території РФ. За словами журналіста Олексія Копитька, СБУ в рутинному режимі продовжує успішно атакувати підприємства російського ВПК, зменшуючи можливості для ракетних і дронових атак територією України.

Очевидно, що влучання навіть кількох БПЛА не знищить величезний завод, але методична пристрілка по заводах дає свої плоди в умовах залежності РФ від імпорту.

"Навіть одиничне попадання може зробити дуже боляче. У комплексі з переслідуванням стратегічної російської авіації це реальний фактор впливу на хід війни. Успішні атаки вглиб РФ додають політичних аргументів тим, чиї інтереси збігаються з нашими. Що зараз особливо важливо", - вважає Копитько.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна ввечері 10 серпня за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожого удару постраждали люди.

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по Дніпру ракетами.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київщину – виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ткачук

Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар Ракетна атака на Україну Удари вглиб РФ Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:21Світ
Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

14:03Світ
РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

12:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заяву

Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заяву

Останні новини

14:21

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Україні значно знизилася ціна популярного м’яса: де продається найдешевше

14:03

Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

13:47

15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити цього дня

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
13:37

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

13:07

Повна ізоляція та педагоги з Африки: як живуть сини Путіна

13:02

Чи гріх займатися нумерологією і яке покарання чекає: священник відповівВідео

12:38

В Україні виявлено небезпечного комара: який вигляд має та які хвороби переносить

Реклама
12:36

The Times: Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою

12:04

РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

11:56

Українців попередили про спеку: антициклон Julia "встановить свої правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 серпня: Овнам - не боятися, Ракам - особливий день

11:22

Британія скасувала план введення 30 тис. військових в Україну: що пропонують натомість

11:14

Конфлікту не уникнути: які ТОП-7 питань не можна ставити своїй половинці

11:13

Тяжко: Могилевська розповіла, скільки їй потрібно для життя в Києві

11:13

У вересні зросте ризик для України з боку Білорусі: у чому справаВідео

11:05

РФ активно перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: що задумав ворог

10:45

Китайський гороскоп на завтра 15 серпня: Коням - образи, Півням - занепокоєння

10:10

Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

Реклама
09:59

У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області: що сказали

09:37

Що Трамп сказав Європі перед зустріччю з Путіним: ЗМІ розкрили нові подробиці

09:25

Успіння Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити в це свято

09:16

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 серпня (оновлюється)

08:51

Стало відомо, що Трамп запропонує Путіну для завершення війни

08:46

Був завербований РФ для провокацій: у Польщі затримали підлітка з України

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

08:10

Про що домовлятимуться Трамп і Путін на АлясціПогляд

07:27

Було чути до семи вибухів: дрони атакували Волгоград, на НПЗ - пожежіВідео

07:10

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

06:55

Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

06:10

Чого хоче Трамп та як готує зустріч з ПутінимПогляд

05:26

Навіщо класти скибки лимону в чайник: блогерка вразила лайфхаком

04:40

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

04:03

Не в 2004 році: коли був перший "Майдан" в Україні та що стало жахом для росіянВідео

03:30

Які форми будинків приносять щастя, а які - проблеми: секрети фен-шуйВідео

02:52

Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

02:50

Що ви першим бачите на картинці: тест на характер, що розкриє таємні сторони

02:41

"Бачили Романа з іншою": дружина Сасанчина відреагувала на чутки про розлучення зі співаком

Реклама
02:10

Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

02:10

Кому судилося дожити до 100 років: учені зробили прорив у розкритті секретуВідео

01:30

У присутності 7 дітей: британський боксер Ф'юрі з дружиною повторили шлюбні клятви

01:04

Захід виставив жорсткі умови: заява "Коаліції рішучих" може здивувати Кремль

13 серпня, середа
23:59

Забудьте про хімчистку авто: простий лайфхак прибирає плями за копійки

23:45

США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

23:30

Максим Галкін вигуляв гіпс у Латвії: що викликає занепокоєння

23:03

Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

22:28

Мільйонер-криптовалютник з Офісу Генпрокурора Віталій Бровко: як у родині начальника департаменту нагляду за ДБР сталося економічне диво

22:24

Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
ПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти