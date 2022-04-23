Провал в Україні: у британській розвідці розкрили нову тактику РФ

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У Росії фактично визнали провал планів по захопленню України, які окупанти намагалися реалізувати при початку вторгнення.

Як говориться в новому звіті британської розвідки, після поразок у захопленні України, включаючи Київ, російська влада вирішила задовольнитися меншим.

Британські військові аналітики впевнені, що таке рішення Кремля є мовчазним визнанням провалу початкових планів. Це може свідчити про розуміння Росією того, що війна йде не за її планом.

При цьому підкреслюється, що Росії знадобиться певний час, якщо вона планує почати втілювати іншу тактику ведення боїв для поліпшення результатів, зокрема під час наземних операцій. Тому найближчим часом зберігається ймовірність продовження бомбардувань як спроби придушення українського опору.

"В результаті, цілком ймовірно, що російські сили і далі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону", - додали в британській розвідці.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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