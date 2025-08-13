Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

Зеленський наголосив на тому, що Путін блефує, говорячи про нібито припинення вогню та війни.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-postavil-zhirnuyu-tochku-vyydet-li-ukraina-iz-donbassa-v-obmen-na-peremirie-10689545.html Посилання скопійоване

Україна не вийде з Донбасу в обмін на припинення вогню / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Головне із заяви Зеленського:

Україна не вийде з Донбасу в обмін на припинення вогню

Путін блефує під час розмов про закінчення війни

Зеленський і Трамп обговорять подальші дії

Українські військові не вийдуть з Донбасу в обмін на припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив на тому, що він має тверду позицію, яка не змінилась.

відео дня

"Моя позиція не змінилась, бо вона має фундамент Конституції України. Поки Конституція держави не змінена, не може бути змінена позиція і характер цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали ці питання. Це дуже складні питання. Я хочу підкреслити, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись попри Конституцію, наш народ та волю держави", - сказав президент.

Він також наголосив на тому, що Путін блефує, говорячи про нібито припинення вогню та війни.

"На всіх напрямках фронту Росія намагається зобразити, що вона спроможна окупувати всю Україну. Безумовно це їх бажання ... У Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерії - в 3 рази, але в них і в 3 рази більше втрат. Я сказав колегам, президенту США, європейським друзям, що Путін точно не хочу миру, він хоче окупації нашої держави і ми це всі розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру", - додав Зеленський.

Американський президент Дональд Трамп проведе на Алясці зустріч з Володимиром Путіним, після чого обговорить результати із Зеленським. Лідери Америки та України планують обговорити подальші кроки.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 11 серпня підтвердив свою зустріч із Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами Трампа, наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі.

"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.

У середу, 13 серпня, відбулися переговори у відеоформаті за участю Володимира Зеленського, лідерів Європи, Трампа та його команди. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп сказав, що його мета на зустріч із Путіним - припинення вогню. Також Трамп підкреслив: без України питання територій вирішуватися не будуть.

Пізніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Президент наголосив, що Україна не має наміру виводити свої війська з Донбасу. Будь-які питання територіальної цілісності не можуть обговорюватися без участі народу і врахування Конституції України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред