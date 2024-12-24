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2000 "шахедів" на місяць: РФ подвоїла виробництво дронів - Defense Express

Анна Ярославська
24 грудня 2024, 09:25
444
Причини різкого зростання виробництва дронів поки залишаються невідомими.
Дрони Shahed-136
РФ виробляє по 2000 дронів Shahed на місяць / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • РФ нарощує темпи виробництва дронів
  • Окупанти виробляють уже по 2000 "шахедів" на місяць

До кінця 2024 року Росія могла домогтися темпів виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 на рівні 2000 одиниць на місяць. Про це пишуть аналітики Defense Express із посиланням на аналіз серійних номерів збитих ворожих безпілотників.

Наприклад, на фото агентства Anadolu видно уламки дрона з номером "Ы" 11934, який був використаний під час атаки на Харків 21 грудня 2024 року. Якщо серійна нумерація йшла без пропусків, значить Росія могла виготовити близько 10 тисяч "шахедів" у 2024 році.

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Як з'ясували аналітики, у лютому 2024 року номери дронів з індексом "Ы" перевищували 2600.

За спостереженнями Defense Espress, спочатку окупанти застосовували дрони з індексом М, які, ймовірно, були зібрані в Ірані. У 2023 році з'явилися моделі з індексом К і КБ, які вже вироблялися в Росії, проте ця серія більше не зустрічається.

Автори статті зазначають, що російське виробництво "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" досягло високих темпів. Середній показник у 1000 одиниць на місяць протягом року зростав, і до кінця жовтня було зафіксовано дрон із номером "Ы 7069". Якщо номер "Ы 11934" послідовний, це означає, що до кінця року темпи виробництва зросли до 2000 одиниць на місяць.

"Як саме ворог зміг подвоїти обсяг виробництва, залишається окремим питанням", - йдеться в повідомленні.

2000 'шахедів' на місяць: РФ подвоїла виробництво дронів - Defense Express
Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, у грудні в РФ було знищено склад, на якому зберігалися деталі для виготовлення дронів типу Shahed-136. Загальні збитки від руйнівної пожежі становлять близько 16 мільйонів доларів, повідомили в ГУР.

За даними розвідки, на складі було 65 фюзеляжів дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні камери та інші важливі компоненти для виготовлення до 400 одиниць Shahed-136. Усі ці деталі згоріли.

Нагадаємо, у квітні в місті Єлабуга в Татарстані також прогриміли вибухи. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів. Тоді в ГУР заявили, що "руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії".

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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новини Росії дрони війна Росії та України Дрон Shahed-136
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