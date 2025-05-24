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"Це їхній останній рік": у РФ залишається менше 4 місяців для прориву на фронті

Даяна Швець
24 травня 2025, 09:58
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ЗС РФ намагаються підтягнути особовий склад ближче до лінії зіткнення, зокрема на північно-східній ділянці.
'Це їхній останній рік': у РФ залишається менше 4 місяців для прориву на фронті
Росія зосереджує війська, але без успіхів / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Про що мова:

  • Російська армія має "чотиримісячне вікно" для прориву української оборони
  • Кларк не вважає, що РФ має достатньо ресурсів для масштабного наступу на Харків чи Суми

Російські війська мають обмежений період — приблизно чотири місяці — для спроб прорвати українську оборону, перш ніж настане погіршення погодних умов і вичерпаються залишки радянських танків. Наразі армія РФ активно стягує сили до зони бойових дій. Про оцінку ситуації щодо потенційного наступу Збройних сил РФ повідомив телеканал Sky News 24 травня.

У матеріалі видання йдеться, що журналісти звернулися до українського військового високого рангу з питанням про місцезнаходження російських сил після нещодавнього просування в районі Курської області. Він пояснив, що війська противника концентруються на північному сході, прагнучи здійснити хоча б обмежені наступальні дії.

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"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії", — цитує видання слова начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса.

Він також додав, що наразі ці спроби не приносять успіху: у ЗС РФ "нічого не вдається".

Військовий оглядач Sky News Майкл Кларк наголошує, що поточне стягування російських військ є наслідком операції з витіснення українських сил із Курської області — регіону, що межує з Харківщиною.

Джерела повідомляють, що серед перекинутих до цього району сил — бійці елітного російського повітряно-десантного підрозділу. Їхня присутність у регіоні може зберігатися й надалі.

"Якщо ці підрозділи знову з’являться в районі Покровська (у Донецькій області), це означатиме, що вони не збираються розгортати масштабний стратегічний наступ поблизу Харкова", — вважає Кларк.

'Це їхній останній рік': у РФ залишається менше 4 місяців для прориву на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначає, що Росія, ймовірно, не має достатнього потенціалу для великого наступу на Харків або Суми цього літа.

"Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу", — каже аналітик.

Попри це, Кларк вважає, що у російської армії все ще залишається певний шанс пробити українську оборону в найближчі чотири місяці.

"Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато", — підсумував він.

Sky News також повідомляє, що запаси радянської військової техніки в Росії можуть вичерпатися вже до середини осені 2025 року.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у Генштабі повідомили останні новини, що відбувається на фронті. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Водночас аналітики JPMorganChase припускають, що війна може закінчитися вже влітку. Річ у тім, що наступ російської армії просувається вкрай повільно і супроводжується значними втратами, що робить продовження конфлікту неефективним.

У DeepState розповіли, де РФ просунулася на Донбасі. У повідомленні йдеться про успіх армії країни-агресора РФ у двох районах.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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