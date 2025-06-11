Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим": на РФ чекають серйозні проблеми

Юрій Берендій
11 червня 2025, 23:21
117
Росія через продовження війни проти України може опинитись перед складним вибором, зазначив Новак.
'Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим': на РФ чекають серйозні проблеми
На РФ чекають серйозні проблеми - економіст розкрив деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Новак:

  • 40% ресурсів РФ спрямовані на війну
  • Росія невдовзі опиниться перед складним вибором
  • Головне завдання України - втримати фронт і продовжити бити по РФ

Війна, яку Росія веде проти України, дедалі глибше поглинає її економіку, вже понад 40% ресурсів країни спрямовано на фінансування армії, що ставить Кремль перед болісним вибором між війною і соціальними виплатами. Про під час чату на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За словами Новака, війна вже поглинає майже всі ресурси Росії — понад 40% її економіки спрямовано на військові потреби. Через це у країні почали скорочувати навіть ті соціальні програми, які раніше вважалися гарантованими бюджетом.

"Росія скоро опиниться перед дилемою – або продовжувати війну такої інтенсивності, як зараз, або фінансувати соціальні статті, зокрема зарплати і пенсії. Або ж російській владі доведеться вдатися до одного з трьох варіантів: витрачати останній резервний фонд, забирати гроші російських вкладників, друкувати гроші і девальвувати рубль. Тобто Росії доведеться вибирати між поганим і дуже поганим", - зазначив він.

Він підкреслив, що головне завдання для України сьогодні — утримувати фронт і завдавати точкових ударів по російському тилу як на території самої РФ, так і на тимчасово окупованих землях. Йдеться про ураження армії, логістики й інфраструктури ворога, що ефективно роблять Збройні сили України впродовж усього періоду повномасштабної війни.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні не планують відключати мобільний зв’язок під час російських атак, включно з дроновими обстрілами. Водночас фахівці працюють над виявленням методів боротьби з ударними БпЛА типу "Шахед", які під час запуску використовують SIM-картки українських операторів. Про це розповів народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробляє нову зброю, яка має посилити захист енергетичної інфраструктури.

Крім того, він застеріг, що Росія має намір захопити Одесу, щоб надалі просунутися до кордонів Молдови та Румунії.

Вам також може бути цікаво:

Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Новак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

22:56Війна
Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться

21:29Війна
Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

20:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Останні новини

23:41

"Друг" Путіна пообіцяв допомогти Україні: що відомо

23:21

"Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим": на РФ чекають серйозні проблемиВідео

23:03

Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума - інсайдери розкрили нові деталі

22:56

РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

22:30

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-уУкраїнцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у
22:03

Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан

21:41

"Бракує слів": помер засновник легендарного гурту The Beach Boys

21:29

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупинитьсяВідео

21:26

Рідкісні та загадкові: знайдено найкоротші прізвища в Україні

Реклама
21:25

Чи вимикатимуть зв'язок під час обстрілів: нардеп розставив всі крапки над "і"

21:24

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

20:37

Удар по гаманцю: в Україні різко "підскочили" тарифи на комуналку

20:26

Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

20:17

Які собаки найспокійніші: названо 10 "тихих" порід

20:16

Чи підвищать з 1 липня штрафи за порушення ПДР: чітка відповідь поліції

19:50

Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часуПогляд

19:41

Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав "мішень" РФВідео

19:30

У одній з областей України ввели графіки відключень світла: у чому причина

19:20

Зеленський назвав головну умову справжнього миру в Україні

19:10

Кремль випробує НАТО на міцністьПогляд

Реклама
18:54

Мішель і Барак Обама показали сімейну ідилію - рідкісне фото

18:53

Де найбільше вітаміну С: названо суперкорисний овоч

18:51

Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ і назвав результати реформ

18:47

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

18:47

Чи знизить Зеленський призовний вік до 18 років: в ОП поділилися прогнозом

18:43

Симпатія або хитрий план: Новак сказав, чому Трамп намагається врятувати РосіюВідео

18:16

Почалась пожежа: в Генштабі підтвердили ураження стратегічних цілей в тилу РФ

18:03

Плюс 20% до кінця року: в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт

17:42

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

17:41

Чи можна вірити в Бога, але не ходити в церкву - священник здивував відповіддюВідео

17:40

Лише один секрет: як приготувати полуничне варення з цілими ягодами за 5 хвилинВідео

17:28

Гривня зростає: євро та долар почали різко падати

17:08

Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі

16:59

Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати

16:57

Культове кіно Sony Pictures тепер на Київстар ТБ

16:52

"Найгірший сценарій": чим обернеться для України повернення в орбіту впливу РФВідео

16:39

Бред Пітт припиняє всі стосунки зі своїми двома дітьми - ЗМІ

16:27

Не США: ЗМІ з'ясували, хто був посередником у прихованих контактах України і РФ

16:20

Чи вийшли окупанти на межі Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили важливу заяву

16:10

Був під завалами і співав гімн України: дивовижні кадри порятунку у ХарковіФотоВідео

Реклама
16:04

Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої

16:00

"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

15:57

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

15:43

Що означає назва "гривня" та звідки це слово походить: що ви не знали про нацвалюту

15:42

Дати народження, що дарують мудрість: хто прийшов у світ з особливою місією

15:40

Чим відрізняються 2 кошенят: лише люди із "зором орла" знайдуть відповідь

15:32

Чи є гріхом азартні ігри: священник дав неочікувану відповідь

15:22

НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву

15:11

"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування

15:09

Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти