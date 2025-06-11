'Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим': на РФ чекають серйозні проблеми

Росія через продовження війни проти України може опинитись перед складним вибором, зазначив Новак.

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На РФ чекають серйозні проблеми - економіст розкрив деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Новак:

40% ресурсів РФ спрямовані на війну

Росія невдовзі опиниться перед складним вибором

Головне завдання України - втримати фронт і продовжити бити по РФ

Війна, яку Росія веде проти України, дедалі глибше поглинає її економіку, вже понад 40% ресурсів країни спрямовано на фінансування армії, що ставить Кремль перед болісним вибором між війною і соціальними виплатами. Про під час чату на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За словами Новака, війна вже поглинає майже всі ресурси Росії — понад 40% її економіки спрямовано на військові потреби. Через це у країні почали скорочувати навіть ті соціальні програми, які раніше вважалися гарантованими бюджетом.

"Росія скоро опиниться перед дилемою – або продовжувати війну такої інтенсивності, як зараз, або фінансувати соціальні статті, зокрема зарплати і пенсії. Або ж російській владі доведеться вдатися до одного з трьох варіантів: витрачати останній резервний фонд, забирати гроші російських вкладників, друкувати гроші і девальвувати рубль. Тобто Росії доведеться вибирати між поганим і дуже поганим", - зазначив він.

Він підкреслив, що головне завдання для України сьогодні — утримувати фронт і завдавати точкових ударів по російському тилу як на території самої РФ, так і на тимчасово окупованих землях. Йдеться про ураження армії, логістики й інфраструктури ворога, що ефективно роблять Збройні сили України впродовж усього періоду повномасштабної війни.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні не планують відключати мобільний зв’язок під час російських атак, включно з дроновими обстрілами. Водночас фахівці працюють над виявленням методів боротьби з ударними БпЛА типу "Шахед", які під час запуску використовують SIM-картки українських операторів. Про це розповів народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробляє нову зброю, яка має посилити захист енергетичної інфраструктури.

Крім того, він застеріг, що Росія має намір захопити Одесу, щоб надалі просунутися до кордонів Молдови та Румунії.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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