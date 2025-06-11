Зниження цін на нафту до 30 доларів за барель може стати головною умовою для досягнення справедливого миру в Україні, зазначив президент Зеленський.

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Зеленський назвав головну умову справжнього миру в Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

Мета України полягає в тому, щоб примусити Росію до миру дипломатичним шляхом

Справжній мир настане тоді, коли стеля цін на нафту опуститься до 30 доларів за барель

Президент Володимир Зеленський заявив, що справжній мир стане можливим тоді, коли ціна на російську нафту буде обмежена на рівні 30 доларів за барель. Про це він сказав під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Зеленський підкреслив, що саме така стеля цін здатна суттєво вплинути на мислення керівництва Кремля.

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За його словами, мета України — змусити Росію шукати мир не за допомогою зброї, а дипломатичними шляхами. Для цього, наголосив президент, важливо посилювати оборонну підтримку України, аби захистити наші населені пункти й продемонструвати росіянам реальну ціну цієї війни.

"ЄС оголосив 18 санкційний пакет, він може бути сильнішим. Особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та щодо стелі цін на нафту - стеля у 45 доларів за барель краща за 60, це правда. Але справжній мир прийде зі стелою у 30 доларів за барель нафти", - резюмував Зеленський.

Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ціни на нафту, ймовірно, й далі знижуватимуться. Однак зміна влади в Росії, за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, найімовірніше, станеться не через економічну кризу, а внаслідок внутрішнього перевороту у верхівці режиму.

Тим часом, за інформацією агентства Reuters, у Кремлі побоюються, що у другій половині 2025 року на ринку нафти може виникнути надлишок, що призведе до нового обвалу цін.

Військово-політичний оглядач і співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що подальша здатність Росії продовжувати війну значною мірою залежатиме від непрямих санкцій США — передусім тих, що б’ють по енергетичному сектору та банківській системі.

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