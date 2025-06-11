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Чи вимикатимуть зв'язок під час обстрілів: нардеп розставив всі крапки над "і"

Маріна Фурман
11 червня 2025, 21:25
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Федієнко запевнив, що українці не залишаться без мобільного звʼязку під час ворожих атак.
ВСУ, телефон
Чи залишаться українці без зв’язку під час обстрілів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Ключові тези Федієнка:

  • Наразі не розглядається варіант відключення мобільного зв'язку під час дронових атак
  • Вводити SIM-карти за паспортами теж не планують

В Україні не планують вимикати мобільний зв'язок під час російських обстрілів, зокрема дронових атак. При цьому фахівці вивчають, як протидіяти ударним типу "Шахед", які під час запуску використовують SIM-картки українських мобільних операторів. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у своєму Telegram.

Нардеп звернув увагу на роботу блогерів і експертів з мобільного зв'язку, які поширюють інформацію про якісь "диктаторські закони".

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"Ще раз хочу наголосити: мобільний зв'язок вимикати не будуть. Я впевнений і розумію, що росіяни намагаються цю тему розхитати, застосувавши різноманітних блогерів... Я хочу нагадати, що у нас триває війна і ці "Шахеди" вбивають наших мирних громадян. Але, ще раз хочу наголосити: не SIM-карти за паспортами, не відключення мобільного зв'язку - станом на сьогодні взагалі не стоїть", - наголосив Федієнко.

Він додав, що фахівці працюють над пошуками шляхів протидії "Шахедам", які під час атаки використовують українські мобільні SIM-карти. За його словами, якщо експерти визнають потребу у реалізації певних технічних робіт — їх обов’язково виконають.

Чи вимикатимуть зв'язок під час обстрілів: нардеп розставив всі крапки над 'і'
Shahed - 136 / Інфографіка: Главред

Російські удари "Шахедами" по Україні - новини за темою

Нещодавно у Раді наголошували, що інформація про нібито заплановане відключення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги не відповідає дійсності.

Як писав Главред, у ніч на 11 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Унаслідок масованої атаки загинули люди також відомо про постраждалих.

Днем раніше росіяни масовано атакувала Київ Шахедами і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

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Хто такий Олександр Федієнко?

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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