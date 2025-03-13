Чи піде РФ на перемир'я і що буде з угодою зі США щодо ресурсів - прогноз

Україна свідомо ставить США у складне становище, вважає Михайло Шейтельман.

https://glavred.net/war/poydet-li-rf-na-peremirie-i-chto-budet-s-soglasheniem-s-ssha-po-resursam-prognoz-10646879.html Посилання скопійоване

Михайло Шейтельман прокоментував переговори в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/ermaka2022

Головні тези:

Україна змушує американців діяти

У РФ немає підстав припиняти вогонь

Укладення угоди щодо рідкоземельних металів буде дивом

Політтехнолог Михайло Шейтельман оцінив перший раунд переговорів між Україною і США, шанси на укладення тридцятиденного перемир'я і на укладення угоди щодо рідкоземельних металів.

За його словами, складно повірити в те, що окупанти підуть на припинення вогню, оскільки жодних підстав для цього немає.

"Важко повірити в результативність цих переговорів [про перемир'я]. Ця ініціатива виходить від Макрона і Стармера, а Україна її вже підхопила. Зеленський опублікував відповідний історичний пост, але все це робиться радше з метою показати, що в нас теж є відповідь на американський тиск. Ми демонструємо: ось наша пропозиція, ми готові. А чи готові росіяни?", - сказав Шейтельман в інтерв'ю Главреду.

Політтехнолог вважає, що своєю згодою Україна переклала ініціативу на США і змушує американців діяти, мовляв, тепер нехай спробують домовитися з Росією.

"А домовитися з росіянами, як усі розуміють, неможливо. І всі це прекрасно знають. Ми свідомо ставимо США в складне становище. Можливо, ми запропонуємо їм й інші ініціативи, які також неможливо узгодити з Росією. Американці не можуть нам сказати "ні". Що вони скажуть: "Ні, продовжуйте завдавати ударів по Москві"? Ні, такого вони не скажуть. Але з росіянами вони теж ні про що домовитися не можуть", - вважає експерт.

Також Шейтельман песимістично налаштований щодо укладення угоди про рідкісноземельні метали.

"Якщо вдасться про них домовитися - це буде просто диво, на яке, чесно кажучи, я сильно не сподіваюся. Річ у тім, що ще раніше була готова угода щодо рідкісноземельних металів, але вона була зірвана Трампом. Вона була повністю узгоджена - про це заявляв міністр фінансів США. Усі сторони її затвердили, зокрема уряд України. Залишалося лише підписати. Але Трамп відмовився. Саме він, а не Зеленський. І потім Трамп почав змінювати умови на ходу, заявляючи, що в угоду необхідно включити пункт про перемир'я. Тому я дуже здивуюся, якщо нову угоду буде узгоджено, це стане хорошим сигналом", - сказав політтехнолог.

Які рідкісноземельні метали є в Україні / Інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Шейтельмана Главреду про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Переговори України і США в Саудівській Аравії

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України і США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

На переговорах делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі з делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри.

У Білому домі переговори України і США назвали "продуктивними".

Глава ОП Єрмак заявив, що наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню.

Інші новини:

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред