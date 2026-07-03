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Останній шанс виїхати: Жданов попередив росіян у Криму про майбутню депортацію

Анна Ярославська
3 липня 2026, 02:31
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Поки Кримський міст працює, мешканці півострова можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.
Олег Жданов, Кримський міст
Олег Жданов вважає, що проблеми з логістикою на півострові будуть лише посилюватися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/Krymsky_bridge

Про що сказав Жданов:

  • Малий та середній бізнес уже активно вивозить обладнання з півострова
  • Вікно можливостей для організованого виїзду росіян незабаром закриється
  • Громадян РФ, які переїхали після 2014 року, можуть прирівняти до окупантів

Росіяни, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, поки що мають можливість організовано залишити півострів, однак це "вікно можливостей" може закритися після руйнування Кримського мосту. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, поки Кримський міст функціонує, мешканці півострова можуть вивезти майно, обладнання та повернутися до Росії.

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"Малий та середній бізнес, який дивиться на ситуацію на кілька кроків уперед, вже вивозить з Криму своє обладнання. Поки росіяни ще можуть спокійно повернутися додому", - зазначив Жданов.

Він вважає, що після втрати транспортного сполучення через Кримський міст ситуація кардинально зміниться. На його думку, тоді мова йтиме вже про поліцейську операцію з депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в даному випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно залишити Крим", - підкреслив Жданов.

Крім того, він заявив, що проблеми з логістикою на півострові будуть лише посилюватися. За його словами, наслідки українських ударів по військовій інфраструктурі вже позначаються на постачанні, проте основний ефект проявиться пізніше.

"Звичайно, на 100% ми не зможемо перекрити логістику. Але війни за бензин, перебої з постачанням продовольства та повна відсутність курортного сезону будуть лише посилюватися", - вважає військовий експерт.

Окремо Жданов прокоментував курортний сезон у Криму. За його словами, попри заяви російської влади про його початок, фактично туристичний сезон зірвано. Він зазначив, що окупаційна адміністрація скасувала путівки до дитячих таборів, зокрема "Артек", щонайменше до вересня, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Останній шанс виїхати: Жданов попередив росіян у Криму про майбутню депортацію
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Операція Сил оборони в Криму

Як писав Главред, операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня. За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

Окупаційна влада Криму ввела надзвичайний стан на тлі ударів України по військових і логістичних об’єктах на півострові. Після перебоїв з електроенергією, паливом та рухом через Керченський міст частина людей почала залишати окупований регіон.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що російський диктатор Володимир Путін до останнього триматиметься за Крим.

За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".

ЗСУ завдаватимуть ударів по Кримському мосту

У РФ припускають, що Україна, ймовірно, активізує свої зусилля щодо завдання ударів по Керченському мосту. Про це пише The Guardian з посиланням на російські джерела, наближені до Кремля.

"У найближчі тижні тиск на Кримський міст, безумовно, посилиться в рамках стратегії України щодо розриву зв’язків між Кримом і материковою частиною країни… удари посиляться", - йдеться у повідомленні одного з російських Telegram-каналів із 1,5 мільйонами підписників, яким керує колишній чиновник Міністерства оборони Росії.

"Нам необхідно заздалегідь підготуватися до такого сценарію і зрозуміти, яку зброю можуть застосувати українські збройні сили", - додали на каналі.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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