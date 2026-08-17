Понад 1,5 млн звернень від ТЦК: Нацполіція розкрила масштаб розшуку чоловіків в Україні

Правоохоронці разом із військовим командуванням перевіряють не лише ухилення від призову, а й бронювання та роботу ВЛК.

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Скільки чоловіків подали у розшук ТЦК у 2026 році / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Київський міський ТЦК та СП

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ТЦК передали поліції понад 1,5 млн звернень про розшук

Зафіксовано понад 20 тис. справ за ухилення від мобілізації

Поліція перевіряє бронювання, ВЛК і випадки СЗЧ

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки протягом 2026 року направили до Національної поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Кримінальна статистика за цим напрямом теж вимірюється п'ятизначними цифрами: з моменту запровадження воєнного стану правоохоронці розслідували понад 20 тисяч проваджень, відкритих через неявку за викликом та інші форми ухилення від призову.

Спільні напрями роботи з Генштабом

Порядок денний контактів поліції з військовим керівництвом стосується тих ділянок, де повноваження двох структур накладаються одна на одну. У розмовах із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим ідеться про перебіг мобілізації, порушення під час оформлення відстрочок і бронювання, роботу військово-лікарських комісій, а також про реагування на самовільне залишення частини.

Ролі правоохоронців і військових у цих процесах, за словами т.в.о. голови Нацполіції, не розділені жорсткою межею.

"Це велика спільна робота, де важливі постійний обмін інформацією і чітка взаємодія між усіма, хто за неї відповідає. Так само ми працюємо разом, коли виявляємо можливі зловживання з боку посадовців ТЦК, ВЛК чи інших структур, залучених до мобілізаційних процесів", - зазначив Цуцкірідзе.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Не лише ухилянти, а й посадовці

Другий вектор перевірок спрямований у бік самої системи комплектування: під увагу поліції потрапляють дії тих, хто ухвалює рішення про придатність до служби та законність бронювання. Саме бронювання Цуцкірідзе називає одним із каналів, де можливі зловживання, - паралельно з роботою комісій, що визначають стан здоров'я призовників.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що жодної жіночої мобілізації не планується.

Також в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Крім того, в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Зокрема, бронь може стати платною або з обов’язковою службою в резерві.

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Про персону: Максим Цуцкірідзе Максим Цуцкірідзе - генерал поліції 3-го рангу, перший заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління. Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, пише Вікіпедія.

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