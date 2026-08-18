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Марс ошелешив вчених: виявлено можливі свідчення стародавнього водоймища

Олексій Тесля
18 серпня 2026, 02:20
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Ця несподівана версія ґрунтується виключно на візуальних спостереженнях і потребує перевірки фахівцями.
Марс
Вчені зробили відкриття / Колаж Главред, фото pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Розташування відомих об’єктів може нагадувати планування стародавнього міста
  • Контури рельєфу можуть бути результатом геологічних процесів

Незвичайний ландшафт марсіанського регіону Кідонія знову став приводом для обговорень науковців після появи гіпотези про можливе існування тут стародавнього поселення біля води. Про це пише Daily Mail.

Дослідник Джейсон Мартелл звернув увагу на знімки NASA, де помітний перехід від нерівної височини до більш гладкої западини. На його думку, розташування відомих об’єктів Кідонії, зокрема знаменитого "Обличчя" та піраміди D&M, може нагадувати планування стародавнього міста, збудованого біля водойми.

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Однак жодних наукових доказів штучного походження цих утворень немає. Незвичайні обриси рельєфу можуть бути результатом природних геологічних процесів, а схожість із рукотворними об’єктами - проявом парейдолії, коли людина бачить знайомі форми у випадкових структурах.

Сам автор гіпотези визнає, що його версія ґрунтується виключно на візуальних спостереженнях і потребує перевірки фахівцями.

Планета без заходу сонця: відкриття вчених

Астрономи продовжують досліджувати екзопланету LHS 3844b, розташовану приблизно за 50 світлових років від Землі. Цей далекий світ відрізняється незвичайною особливістю: він постійно звернений до своєї зірки одним і тим самим боком.

У результаті одна половина планети ніколи не занурюється в темряву і перебуває під безперервним впливом світла, тоді як інша залишається у вічній ночі. Такий розподіл освітлення призводить до величезного температурного контрасту: на денній стороні поверхня розжарюється приблизно до 1000 кельвінів, а на нічній зберігається значно нижча температура.

Раніше вчені здивували версією про інший Всесвіт. Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що вчені здивували загадковим сигналом із космосу. Традиційні пояснення загадкового сигналу стають дедалі менш однозначними, а одна з головних космічних таємниць, як і раніше, залишається нерозкритою.

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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