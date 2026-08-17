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Нова ескалація: ЗМІ про перехід війни між РФ та Україною на "тотальний" рівень

Олексій Тесля
17 серпня 2026, 22:57оновлено 18 серпня, 00:24
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"Тотальна війна" передбачає використання практично всіх ресурсів держави та прагнення позбавити супротивника можливості продовжувати боротьбу.
ЗСУ, Фронт, Війна
Росія застосовує тактику повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливо:

  • "Тотальна війна" передбачає використання практично всіх ресурсів
  • Серйозним фактором у затяжному конфлікті залишається людський ресурс

Російсько-українська війна дедалі помітніше набуває рис "тотальної війни", в якій протистояння ведеться не лише на полі бою.

Під тиск потрапляють енергетика, логістика, промисловість, торгівля та інша інфраструктура, здатна впливати на стійкість супротивника, пише The Kyiv Independent.

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Експерти пояснюють, що "тотальна війна" передбачає використання практично всіх ресурсів держави та прагнення позбавити супротивника можливості продовжувати боротьбу. Тому удари завдаються не лише по військових об’єктах, а й по економічній базі.

Росія застосовує таку тактику проти України з початку повномасштабного вторгнення. Російські атаки регулярно зачіпають енергетику, порти, склади та логістичні об’єкти. В останні місяці під удари дедалі частіше потрапляє цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти великих компаній та портові потужності Одеської області.

Водночас Україна розширила можливості для тиску на російський тил. Цільовими об’єктами стають нафтопереробні підприємства, логістичні центри та інші об’єкти, важливі для економіки та військового забезпечення РФ.

За словами аналітика Миколи Белескова, обидві сторони прагнуть завдати супротивнику збитків, які буде складно компенсувати. Однак Росія, за його оцінкою, значно сильніше робить ставку на руйнування інфраструктури життєзабезпечення.

Серйозним чинником у затяжному конфлікті залишається людський ресурс. Росія поки що компенсує втрати переважно за рахунок контрактного набору, але темпи залучення нових військовослужбовців наближаються до рівня втрат. На цьому тлі знову обговорюється можливість нової мобілізації після вересневих виборів до Держдуми.

При цьому російське просування на фронті сповільнилося, а колишня ставка на перевагу в ресурсах і живій силі працює менш ефективно. Україна стикається з іншою проблемою - значно меншими демографічними можливостями.

У разі нової мобілізації Росія зможе довше підтримувати великомасштабні бойові дії. Для України ж нестача особового складу залишається одним із головних ризиків під час переходу війни в ще більш тривалу фазу.

Атаки на нафтову галузь РФ призвели до багатомільярдних збитків

З початку 2026 року удари по російських нафтових об’єктах і переробних підприємствах помітно посилили економічний тиск на РФ. В Україні таку тактику називають "далекосяжними санкціями", оскільки наслідки позначаються не тільки на окремих об’єктах, а й на роботі пов’язаних з ними виробничих і логістичних ланцюгів.

За оцінками фахівців, сукупні збитки російської економіки вже сягнули щонайменше 7 млрд доларів. За словами Володимира Зеленського, втрати зумовлені не лише руйнуваннями: значної шкоди завдають простої підприємств, скорочення виробництва та перебої з постачанням нафтопродуктів.

Війна в Україні - важливі новини

Як писав Главред, раніше були оприлюднені колосальні втрати РФ в Україні. Встановлено імена сотень тисяч знищених російських військових в Україні.

Раніше Марко Рубіо розкрив реальні втрати росіян. Держсекретар США розповів, як міжнародна допомога вплинула на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перехопила ініціативу у війні. Київ завдає Росії дедалі відчутніших збитків як на фронті, так і в тилу.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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