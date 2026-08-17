Як знищувати пускові установки балістики РФ: розкрито головну умову

Поки Україна не матиме власної балістичної зброї, російські пускові установки практично неможливо знищити, вважає Роман Світан.

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Росія завдає ракетних ударів по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Світана:

З мобільними пусковими установками РФ можна боротися балістичними ракетами

Знищувати мобільні пускові установки РФ можна за допомогою ракет ATACMS

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував питання протидії ударам РФ балістичними ракетами по Україні.

Як він підкреслив у інтерв’ю Главреду, з мобільними пусковими установками балістичних ракет РФ ефективно можна боротися лише балістичними ракетами.

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"Тут важливий час наближення засобу ураження. Саме час наближення. Адже мобільна пускова установка є мобільною саме тому, що вона може рухатися. Вона пересувається, прибуває до місця запуску, розгортається за кілька хвилин, здійснює запуск, згортається і від’їжджає. Через кілька десятків хвилин її там уже немає", - зазначив експерт.

За його словами, знищувати мобільні пускові установки РФ, які знаходяться в Курській або Брянській областях, можна за допомогою ракет ATACMS.

"Але ATACMS немає. З однієї простої причини: американці нам їх не передають, бо значну частину таких ракет використали на Близькому Сході. Вони також витрачали PrSM - це ракети, які приходять на зміну ATACMS і запускаються з тих самих HIMARS. Тобто передавати нам просто особливо нічого", - каже він.

Як уточнив співрозмовник, доки в України не з’явиться власна балістика, російські пускові установки знищувати практично нічим.

/ Главред

"Є ще один варіант - авіаційні засоби ураження. Коли літак і пілот керують ракетою за допомогою телекомунікаційної системи, вони можуть безпосередньо наводити її на ціль. Такі ракети існують. Їх можна було б використовувати, наприклад, із Gripen Але для цього потрібні Gripen і відповідні ракети", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв’ю Романа Світана:

Експерт оцінив загрозу масованого удару з боку РФ

Росія навряд чи здатна одночасно випустити по Україні 200 балістичних ракет, вважає офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві Анатолій Храпчинський. За його словами, цьому перешкоджає обмежена кількість пускових установок: наразі РФ використовує близько 16–26 установок "Іскандер-М", кожна з яких може запустити дві ракети.

Експерт зазначив, що масовий залп підвищив би ризик виявлення та знищення російських установок. Тому, на його думку, РФ вигідніше завдавати ударів меншими групами - по 20–30 ракет.

Додатковим обмеженням залишаються темпи виробництва: російський ВПК випускає близько 60 балістичних ракет на місяць. Москва також намагається нарощувати можливості за рахунок поставок із КНДР.

При цьому ефективність української ППО під час масованої атаки залежатиме від напрямку удару, кількості задіяних систем та наявності комплексів Patriot.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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