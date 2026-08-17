Російська ракета 'Бандероль' залетіла у Молдову, там чули вибух: що відомо

Коротко:
- Ракета "Бандероль" залетіла з Одещини до Молдови
- Вибух чули у придністровському Первомайську
- На Одещині пошкоджено приватний сектор, є пожежа
Російська крилата ракета "Бандероль" перетнула державний кордон України та залетіла на територію Молдови у понеділок, 17 серпня. Повітряна ціль рухалася з Одеської області в бік сусідньої держави, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Проліт стався під час масованої атаки РФ на Одещину. Перед цим військові фіксували кілька "Бандеролей", які летіли в напрямку Чорноморська та Одеси.
Вибух у Первомайську
За даними моніторингових каналів, повітряна ціль зникла з радарів уже над територією Молдови. Telegram-канал "Дикое Приднестровье" пише, що ракета залетіла на територію невизнаного Придністров'я, а вибух чули мешканці селища Первомайськ, розташованого безпосередньо на кордоні з Одеською областю.
Це не перший інцидент такого типу для Кишинева: після вибуху біля кордону країна анонсувала закупівлю систем протиповітряної оборони та заявила про готовність збивати російські дрони.
Наслідки удару по Одещині
На самій Одещині під удар потрапила житлова забудова. В одному з будинків вибухом повністю знесло дах і почалася пожежа, а ударна хвиля пошкодила сусідні оселі - про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер .
Кількість людей, які могли дістати травми, наразі встановлюють.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби", - зауважив Кіпер.
Порушення повітряного простору - новини за темою
Як повідомляв Главред, вночі 13 липня у Молдову залетів один з російських ударних безпілотників типу "Шахед". Він вибухнув біля села за майже 30 км від кордону Молдови з Україною.
Раніше під час масованої ракетно-дронової атаки російських сил по Україні в Польщі було зафіксовано появу "невідомого об’єкта", що перетнув кордон з боку території України.
Після цього Міністерство закордонних справ Польщі надіслало голові посольства Росії ноту з вимогою негайно пояснити порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.
В НАТО також говорили, що Росія неодноразово влаштовувала провокації в Чорноморському регіоні, шляхом запуску ракет та безпілотників, що порушували простір декількох країн Альянсу.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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