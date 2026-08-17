РФ атакувала Одещину: 'Бандероль' полетіла в напрямку Молдови - що відомо

В Одеській ОВА наголосили, що на місці події працюють всі відповідні служби.

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Наслідки удару РФ по Одещині / колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ua.depositphotos.com

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РФ атакувала Одещину "Бандеролями" та реактивними дронами

Внаслідок удару зруйновано дах приватного будинку

Інформація про постраждалих уточнюється

Вдень у понеділок, 17 серпня, країна-агресор Росія атакувала Одеську область баражуючими боєприпасами "Бандероль" та реактивними дронами. Внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, повністю зруйновано дах житлової будівлі, зайнялася пожежа.

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Він додав, що вибуховою хвилею також пошкоджено прилеглі приватні будинки.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" курсом на Чорноморськ, Одесу.

Згодом там додали, що "Бандероль" із Одещини перетнув державний кордон в напрямку Республіки Молдова. Наразі подальша доля та маршрут ракети-дрона невідомі.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Загроза масованого обстрілу України 24 серпня

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко говорив, що Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару - такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо.

За його словами, очільник Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається у такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів звʼязку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин", - зауважив він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти протягом тижня 13 разів атакували об’єкти "Нафтогазу" у різних областях України. Для ударів ворог застосовував як безпілотники, так і ракети. Один із об’єктів росіяни атакували кілька разів.

Ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. В результаті ворожих обстрілів постраждала людина та пошкоджено значну кількість будинків.

У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Унаслідок ворожого удару виникли пожежі та зафіксовано руйнування. Постраждали двоє людей.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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