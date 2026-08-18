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Кінець ударів балістикою: у ОП назвали умову завершення активної фази війни

Олексій Тесля
18 серпня 2026, 01:20
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Росія поки що не готова відмовитися від атак на цивільні об’єкти, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михайло Подоляк прокоментував ймовірність завершення війни / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скріншот

Головне із заяв Подоляка:

  • Можливе фактичне завершення активної стадії війни
  • РФ не готова відмовитися від атак на цивільні об’єкти

Якщо Україна та Росія домовляться про припинення повітряних атак, це може фактично означати завершення активної стадії війни.

Таку думку в інтерв’ю виданню Delfi висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Без ударів балістичною зброєю по центру Києва чи Одеси, або по портовій інфраструктурі - нічого не буде. У цей момент, щойно буде оголошено повітряне перемир’я, вважайте, що активна фаза війни закінчилася", - сказав Подоляк.

При цьому він зазначив, що Росія поки що не готова відмовитися від атак на цивільні об’єкти, оскільки, за його словами, інших переваг у неї практично не залишилося.

"Чи хоче цього (повітряного перемир’я - ред.) Україна - так. Чи робитиме це Росія - ні", - вважає Подоляк.

Кінець ударів балістикою: у ОП назвали умову завершення активної фази війни
/ Главред

Імовірність завершення війни - думка експерта

На закритій нараді з народними депутатами президент України, за наявною інформацією, припустив, що до кінця осені бойові дії можуть помітно втратити інтенсивність.

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що такі прогнози можуть бути пов’язані насамперед із можливими змінами безпосередньо на фронті, а не з дипломатичними домовленостями.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для припинення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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