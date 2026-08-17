Десятки росіян здалися в полон: у ССО розкрили подробиці зачистки на півдні

Війська РФ тривалий час намагалися захопити Андріївку-Клевцово невеликими групами, але зараз це селище звільнено.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-rossiyan-sdalis-v-plen-v-sso-raskryli-detali-zachistki-na-yuge-10789214.html Посилання скопійоване

Андріївка-Клевцово звільнено від росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Проведено комплексну операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцово

30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон

30 російських військовослужбовців здалися в полон під час звільнення села Андріївка-Клевцово Волновахського району Донецької області на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю.

Про це повідомляється в Telegram Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

відео дня

"Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту… 30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Ті, хто продовжував чинити опір, були знищені. Андріївка-Клевцово знову під контролем України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська тривалий час намагалися захопити село невеликими групами, але зараз воно звільнене.

За даними OSINT-проєкту DeepState, східні околиці села тривалий час перебували в зоні проникнення ("сірій зоні"). На початку минулого тижня проєкт підтвердив відтіснення противника в результаті контрнаступальних дій Сил оборони, і тепер "сіра зона" починається за 10 км від села.

Дивіться відео - зачистка ССО на півдні:

ЗСУ зупинили спробу російських військ прорватися через кордон

Українські військові запобігли спробі російських підрозділів перетнути державний кордон у районі Козачої Лопані Харківської області.

Як повідомили в 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", після проведення бойової операції ЗСУ зачистили прикордонну ділянку та повернули повний контроль над цією територією. Російським військовим не вдалося закріпитися на позиціях.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжували штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред