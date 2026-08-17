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РФ готує власний аналог Starlink: Флеш розкрив, що потрібно ворогу для запуску мережі

Дар'я Пшеничник
17 серпня 2026, 18:33
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Усі компоненти носія, крім двигунів, збирають на одному підприємстві, яке вже атакували українські ракети.
РФ готує власний аналог Starlink: Флеш розкрив, що потрібно ворогу для запуску мережі
Скільки запусків треба, аби запрацював російський "Рассвет" / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/serhii_flash

Коротко:

відео дня
  • РФ треба 12–15 запусків для створення мережі "Рассвет"
  • Один носій виводить на орбіту 20 супутників
  • Компоненти ракет роблять на атакованому "Прогресі"

Росії потрібно від 12 до 15 вильотів ракетоносія "Союз-2.1б", щоб сформувати на орбіті базове угруповання супутників мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink, який окупанти планують задіяти у війні проти України. Про це заявив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці у facebook.

Обидва попередні пуски в межах цієї програми РФ провела з космодрому "Плесецьк", використовуючи "Союз-2.1б" як носій. Теоретично Москва має ще два майданчики для виведення апаратів на орбіту - "Байконур" і "Східний". Арифметика розгортання, за словами Бескрестнова, виглядає так.

"Один ракетоносій "Союз-2.1б" запускає на орбіту 20 супутників. Щоб Росія створила базове угруповання супутників на орбіті, необхідно здійснити 12–15 запусків", - відзначив фахівець.

Вузьке місце - завод "Прогрес"

Ключова уразливість програми зосереджена в одній точці виробничого ланцюга, і саме туди били Сили оборони. Оцінити результат влучання Флеш поки не береться.

"При цьому всі компоненти ракети "Союз-2.1б" (крім двигунів) випускаються на підприємстві "Прогрес", яке було атаковано українськими ракетами "Фламінго". Які саме пошкодження завдано та як вони вплинуть на графік запусків "Рассвет", мені невідомо. Однозначно, щоб зруйнувати таке величезне виробництво ракет, потрібно докласти чимало зусиль. Також різні частини готових ракет можуть зберігатися на космодромах або перебувати в дорозі", - додав він.

Альтернатива, якої може не бути

Другий можливий інструмент для Кремля - важкий носій "Ангара-А5", який складають в Омську, тобто поза ураженим майданчиком. Його потенційна вантажопідйомність утричі перевищує показник "Союзу", проте частота вильотів мінімальна.

"Вона літає дуже рідко (раз на рік), але виробляється окремо в Омську. Теоретично може потягнути 60 супутників зараз на орбіту. Але чи є вона в наявності та чи готова – не знаю", - зазначив Флеш.

Раніше фахівець попереджав, що розгортання повноцінного угруповання "Рассвет" відкриє окупантам можливість дістати дронами з онлайн-керуванням будь-яку точку України. Наразі ця перспектива впирається саме у спроможність РФ серійно випускати ракети-носії - без них апарати залишаться на землі.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чим росіяни вже заміняли Starlink

Раніше Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що після блокування систем супутникового зв’язку Starlink, армія РФ стала масово постачати на лінію бойового зіткнення супутникові термінали "Спирит-030".

"Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - наголосив він.

Російський аналог Starlink - що про нього відомо

Нагадаємо, Росія розробляє власний аналог Starlink - проєкт "Бюро 1440" із супутниками "Рассвет". Раніше "Флеша" заявляв, що на орбіті вже перебуває 16 апаратів, але для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200–250. У планах агресора - запуск сотень нових супутників, що мають забезпечити швидкісну передачу даних на низькій орбіті.

Бескрестнов наголошує, що нинішні супутники працюють у тестовому режимі, проте теоретично вже можуть використовуватися проти України - наприклад, для передачі даних під час прольоту над її територією. Водночас він вважає, що широке військове застосування можливе лише після розгортання повної мережі. Україна, за його словами, зможе зафіксувати початок використання системи завдяки аналізу трафіку, розвідданим чи трофейному обладнанню.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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