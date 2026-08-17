Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ: хто отримав посаду

Сили логістики ЗСУ відповідають, зокрема, за доставку зброї, боєприпасів і військової техніки на фронт, забезпечення підрозділів.

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Хто став новим командувачем Сил логістики ЗСУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

Коротко:

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Новим командувачем призначили Юрія Погрібного

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка президент призначив Юрія Погрібного. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента.

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в указі президента. відео дня

Варто додати, що Володимир Карпенко обіймав посаду з 29 лютого 2024 року. У липні 2026 року Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Юрія Погрібного тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача Сил логістики ЗСУ.

Що відомо про Юрія Погрібного

Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині та у 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Погрібний служив у 55-й окремій артилерійській бригаді, обіймаючи посади від командира взводу до заступника командира дивізіону. У 2014 році служив у складі цієї ж бригади, яка брала участь у боях за Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші міста на сході України.

У 2020 році він очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який відповідав за забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.

У 2024 році закінчив Національний університет оборони, де здобув освіту оперативно-стратегічного рівня. Після цього його призначили начальником озброєння оперативного командування "Схід".

Кадрові перестановки - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

Раніше секретаря РНБО Рустема Умєрова було призначено новим керівником Служби зовнішньої розвідки України. Водночас колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолив РНБО.

Також Кабінет міністрів України визначив нового тимчасового керівника Міністерства оборони. З 20 липня виконання обов'язків глави оборонного відомства покладено на генерал-майора Євгена Хмару.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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