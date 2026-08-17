Долар може різко злетіти вгору: експерт назвав терміни та новий курс

Експерт вважає, що основним ризиком для гривні є поєднання скорочення валютної виручки та сезонного зростання попиту.

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З’явився новий прогноз щодо валютного ринку / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Гривня може опинитися під додатковим тиском

Ризиком для гривні вважається поєднання скорочення валютної виручки та сезонного зростання попиту

У другій половині серпня гривня може опинитися під додатковим тиском на валютному ринку одразу з кількох причин.

Експерт Андрій Шевчишин виділяє затримку валютних надходжень через проблеми з портами: ефект від скорочення експорту проявляється приблизно через 2–4 тижні.

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Водночас зростає імпорт - Україна закуповує газ, готується до опалювального сезону та поповнює запаси після обстрілів. Після завершення відпускного сезону може збільшитися й попит населення на валюту.

Шевчишин розглядає три варіанти розвитку ситуації:

Базовий - 70%. Долар на міжбанківському ринку - 45–46 грн, готівковий - 45,20–46 грн, євро - 50,50–52 грн.

Оптимістичний - 10%. У разі поліпшення ситуації на Близькому Сході, зниження ціни на нафту нижче 80 доларів та відновлення експортних маршрутів долар може утриматися на рівні 44,75–45,25 грн, євро - 52–52,50 грн.

Негативний - 20%. Якщо портові обмеження затягнуться, напруженість збережеться до кінця вересня, а нафта подорожчає вище $95, долар може зрости до 46–46,50 грн.

Таким чином, основним ризиком для гривні експерт вважає поєднання скорочення валютної виручки та сезонного зростання попиту на іноземну валюту.

/ Інфографіка: Главред

Експерти оцінили перспективи курсу гривні

Аналітики ICU вважають, що нещодавнє зміцнення гривні стало результатом послідовної політики Національного банку. Завдяки валютним інтервенціям та регулюванню попиту й пропозиції НБУ поки що утримує ситуацію на ринку під контролем.

Однак у подальшому регулятор може скоротити обсяг підтримки валютного ринку. У такому разі курс гривні почне коливатися помітніше, а сама національна валюта може поступово слабшати, хоча процес, за оцінкою експертів, залишиться керованим.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС і має негативний вплив на європейську валюту.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7–10 % від суми іноземної валюти, що транспортується.

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Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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